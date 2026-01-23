$!Este viernes habrá Reina Infantil y Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Todo está listo. El del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ¡Arriba La Tambora! tendrá hoy nueva Reina Infantil y nuevo Rey de la Alegría.

La tarde-noche de este viernes 23 de enero se realizará el cómputo final, iniciando a las 18:00 horas en la Plazuela República, frente al Ayuntamiento.

El templete, la iluminación y todo lo realizado para este evento ya está listo por parte del personal de Cultura.

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 se realizará del 12 al 17 de febrero.



Las aspirantes infantiles