Este viernes habrá Reina Infantil y Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026

Son tres niñas y cuatro hombres quienes participan en la contienda. La tarde-noche de este viernes 23 de enero se realizará el cómputo final, iniciando a las 18:00 horas en la Plazuela República, frente al Ayuntamiento
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción
23/01/2026 16:33
23/01/2026 16:33

MAZATLÁN._ Todo está listo. El del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ¡Arriba La Tambora! tendrá hoy nueva Reina Infantil y nuevo Rey de la Alegría.

La tarde-noche de este viernes 23 de enero se realizará el cómputo final, iniciando a las 18:00 horas en la Plazuela República, frente al Ayuntamiento.

El templete, la iluminación y todo lo realizado para este evento ya está listo por parte del personal de Cultura.

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 se realizará del 12 al 17 de febrero.


Las aspirantes infantiles

Son tres niñas quienes buscarán ser la Reina Infantil esta tarde-noche.

Eileen Cruz Corona

Noelia Vega Covarrubias

Elisa Gutiérrez Elvira


Los aspirantes a Rey de la Alegría

Son cuatro los aspirantes a la corona.

Víctor Joel García López

Romeo Antonio Martínez Rivera

Guillermo Orrante Leal

Javier Osuna

