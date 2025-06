Estiaje ha generado mortandad de vacas en algunos ranchos en Mazatlán

El dirigente de la Asociación Ganadera de Mazatlán, José Antonio Lizárraga, cuestionó al Gobierno federal por no aceptar la declaratoria para Sinaloa como zona de desastre, cuando se llevan más de 5 mil reses vendidas y gran mortandad por la falta de agua.

Lizárraga dijo que las condiciones de los ranchos ganaderos enfrentan una crisis financiera cada vez más complicada porque sin agua no hay cómo producir el alimento para los animales y los precios quienes de quienes lo venden los han encarecido.

“Hemos tenido conocimiento que este mes se recrudeció la mortandad de animales comenzando por el área del Quelite, en dónde tuvimos más reportes. Yo creo que se han reportado unas 30 a 40 animales que se han muerto por falta de alimento y por la escasez de agua que se está dando. No habíamos tenido y ahora en el mes de mayo se presentó este hecho”, lamentó el líder ganadero.

Agregó que se dio cuenta de la mortandad porque recorrió la zona y encontró que entre 2 a 3 vacas están falleciendo a la semana.

Consideró que hay muy poca gente que puede contarse con los dedos de las manos que viven en los márgenes de los ríos y pueden regar pedazos y darles alimentos al ganado, pero la mayoría de la zona productiva de la cuenca ganadera de leche son temporaleros y dependen de las lluvias.

Cuestionó al Gobierno Federal que no decretó a Sinaloa como zona de desastre.

“Yo creo que para que la consideren zona de desastre tiene que acabarse todo, desgraciadamente es lo que estoy viendo que el Gobierno federal quiere que se acabe todo. Aquí en Mazatlán es una de las zonas dónde se vendió bastante ganado desde el mes de octubre a diciembre, de acuerdo a la contabilidad de la venta de más de 5 mil reses porque se agotaron los pozos y se salaron”, dijo.

En un comparativo hecho, calificó a la actual temporada de sequía como la peor que recuerde en los últimos 50 años.

“El año antepasado fue seco y el pasado empezó a recrudecer porque prácticamente no nos cayó nada de agua. Ojalá este año llueva porque sí está crítica la situación, en los ranchos de donde sacan agua para el ganado están muy agotados y la perforadora que nos prestaron llevan de 24 a 25 pocos en donde más se necesitan”.

Indicó que en mayo y sin que hayan caído lluvias, los pozos y mantos acuíferos ya están secándose y por tanto no hay como producir el alimento de las 64 mil cabezas de ganado en pie registradas por los casi 2 mil 500 productores que forman la cuenca ganadera local, así que la mayoría ya tiene serios problemas y han tenido que vender sus animales porque encima, las pacas de maíz se las han encarecido.

Expuso que al no haber alimento y el estiaje estar muy fuerte, han tenido que comprar las pacas hasta en mil 600 pesos más el transporte subió hasta mil 900, así que les está representando incosteable mantener los ranchos ganaderos.

“Ahorita dónde están haciendo las pacas están abusando, o sea una paca que te constaba en 500 pesos la están dando en mil pesos y llegaron a darla a mil 600 pesos más el transporte, gastamos hasta mil 900 pesos la paca de 500 kilos. Mil 500 pesos la paca de maíz es carísimo”, señaló.

Apenas les llegaron las 900 pacas comprometidas por el Gobierno del estado, pero consideró que sólo representan una aspirina, si no llueve en junio como estaba estimado.

Este miércoles finalmente recibieron los 2 tráiler con 450 pacas cada uno, procedentes de Culiacán para regalar a los afiliados como parte del apoyo prometido por el Gobernador Rubén Rocha Moya, desde un mes atrás.

“Es algo muy poquito, yo he venido recalcando con Ismael Bello, con el Secretario y he platicado con el subsecretario Alfredo Valdez Lichi, que yo pienso que la solución no es esta. Esto es un calmante o una aspirina y lo está regalando el Gobernador Rocha Moya, él mandó 8 millones de pesos para todas las asociaciones del estado, pero yo pienso que no es algo que beneficie a los ganaderos. Yo siento que deberían hacer otra estrategia y se dediquen a comprar pacas cuando se empiezan a empacar los maíces y nos las vendan, porque los ganaderos no ocupamos que nos las den, pero sí que nos las vendan baratas”.

El representante de los ganaderos en Mazatlán comentó en entrevista que gestionaron pacas de alfalfa a bajo costo de proveedores de San Luis Río Colorado, desde enero a la fecha para darlas al costo operativo.

“De enero para acá llevamos comprando alrededor de 28 a 30 de tráiler con pacas de alfalfa. Nosotros la tenemos a 310 pesos y en otros lugares las dan en 360 cada paca”.

En cuanto a la inversión del millón de pesos para hacer 25 bordos y abrevaderos y un millón más para semillas y apoyo para sementales, que les prometió la alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios, admitió que todavía le restan unos días más para que arranquen los trabajos.