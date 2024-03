Mazatlán ha sido ya estigmatizado de que en los procesos electorales hay presencia de o por lo menos gente que utiliza el nombre del crimen organizado para realizar amenazas, como las recientes a síndicos y comisarios para que apoyen a determinado partido político, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin tras manifestar que tratará este tema con el Gobernador del Estado.

”Como yo lo dije, en el tema del proceso electoral se tiene que tener vigilancia, se tiene que vigilancia y se tiene que tener suficiente seguridad, Mazatlán ha sido ya estigmatizado en los procesos electorales que hay presencia de o el uso, por lo menos utilizan el nombre de la gente de lo que es el crimen organizado, de los grupos delictivos, por lo menos esa presencia sí ha estado en algunos procesos electorales, se ha visto, entonces entre mayor vigilancia es mejor para todos”, añadió.

Fue el pasado martes cuando el Presidente Municipal dio a conocer públicamente que en el municipio de Mazatlán ya hay amenazas contra síndicos y comisarios por parte de personas que dicen ir de parte de un grupo delictivo para que apoyen a determinado partido político y se pondrán las denuncias ante las autoridades correspondientes.

Al respecto, González Zataráin dijo que hasta este jueves no lo han buscado funcionarios públicos de los gobiernos federal y estatal para tratar este tema.

”No, no me han buscado, yo lo voy a plantear obviamente ese tema en su momento con el Gobernador, pero no me han buscado, seguramente en la Mesa de la Paz de mañana (viernes) se va comentar el tema y en la oportunidad que tenga yo de ver al Gobernador lo vamos a plantear también”, continuó.

”Como yo lo dije, el tema del proceso se tiene que tener vigilancia, y se tiene que tener suficiente seguridad”.

Expresó que entre más se acerquen los tiempos de la elección se debe tener mayor vigilancia.

”Exacto, sobre todo los procesos entre más se acerquen los tiempos, ahorita pues ya hay quienes denuncian esas amenazas, esos síndicos, comisarios y obviamente muchos con temor a no dar sus nombres, otros sí, yo me reuní con algunos ayer (miércoles) y obviamente les dimos calma, les dijimos tranquilos, no va pasar nada, no deja de ser gente que utiliza a veces o habla con esa seguridad de que son parte del crimen y a lo mejor no son, habrá que ver, yo no descarto, pero tampoco puedo asegurar porque es lo que dicen ellos, es el dicho de ellos”, reiteró González Zataráin.

Recalcó que tras la declaración pública que hizo el pasado martes sobre este tema no se han registrado nuevos casos de denuncias de amenazas, ni casos de síndicos o comisarios que se retracten de las denuncias.

”No, ni que se retracten, por lo menos hasta ahorita no, ni tampoco nuevos casos porque yo ayer me reuní con algunos de ellos y dicen tenemos el temor, pero ya les dimos tranquilidad en ese sentido, que estuviéramos comunicados y hacer este tipo de denuncias sirve porque obviamente la ciudadanía tiene que estar enterada”.