$!Estiman en 60 mil personas afluencia en Callejoneada del Día de Muertos: Alcaldesa de Mazatlán

Fueron más de 60 mil personas las que disfrutaron de la Callejoneada del Día de Muertos “Recordar es Amar” en las calles del Centro Histórico de Mazatlán la noche del domingo 1 de noviembre, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“El día de ayer estuvimos en la Callejoneada que se llama ‘Recordar es Amar’, es una Callejoneada que va ser histórica porque tuvo mucha participación, más de 1 mil 57 artistas, estudiantes de diferentes escuelas escuelas estuvieron participando, haciendo las mojigangas, esta vez se representaron por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, agregó Palacios Domínguez.

“Y bueno, pudimos ver un evento muy nutrido, fueron más de 60 mil personas las que estuvieron disfrutando de esta Callejoenada, también en el Teatro Ángela Peralta se dieron cuatro funciones, queremos que la cultura sea un derecho no un privilegio y ayer pudimos tener la oportunidad de que todas las mazatlecas y los mazatlecos, turistas pudieran disfrutar de nuestras tradiciones”.

En entrevista la mañana de este lunes previo a realizar un recorrido por el Panteón Municipal 3, agregó que sobre todo se puso en alto todo lo que significa ser mazatlecos, ser mexicanos y se tuvo la oportunidad también de rendir homenaje a figuras de la música en el País como Lola Beltrán, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez y a Don Cruz Lizárraga, quienes pudieron tener sus altares de muertos y la gente pudiera recordarlos.

“Y es precisamente el mensaje que queremos darle a la gente que mientras sean recordados y los llevemos en el corazón púes nunca mueren”, recalcó.