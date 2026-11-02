$!Estiman en 60 mil personas afluencia en Callejoneada del Día de Muertos: Alcaldesa de Mazatlán

Fueron más de 60 mil personas las que disfrutaron de la Callejoneada del Día de Muertos “Recordar es Amar” en las calles del Centro Histórico de Mazatlán la noche del domingo 1 de noviembre, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
“El día de ayer estuvimos en la Callejoneada que se llama ‘Recordar es Amar’, es una Callejoneada que va ser histórica porque tuvo mucha participación, más de 1 mil 57 artistas, estudiantes de diferentes escuelas escuelas estuvieron participando, haciendo las mojigangas, esta vez se representaron por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, agregó Palacios Domínguez.
“Y bueno, pudimos ver un evento muy nutrido, fueron más de 60 mil personas las que estuvieron disfrutando de esta Callejoenada, también en el Teatro Ángela Peralta se dieron cuatro funciones, queremos que la cultura sea un derecho no un privilegio y ayer pudimos tener la oportunidad de que todas las mazatlecas y los mazatlecos, turistas pudieran disfrutar de nuestras tradiciones”.
En entrevista la mañana de este lunes previo a realizar un recorrido por el Panteón Municipal 3, agregó que sobre todo se puso en alto todo lo que significa ser mazatlecos, ser mexicanos y se tuvo la oportunidad también de rendir homenaje a figuras de la música en el País como Lola Beltrán, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez y a Don Cruz Lizárraga, quienes pudieron tener sus altares de muertos y la gente pudiera recordarlos.
“Y es precisamente el mensaje que queremos darle a la gente que mientras sean recordados y los llevemos en el corazón púes nunca mueren”, recalcó.
“Eventos como los que tuvimos ayer es recuperar nuestros espacios públicos, conservar nuestras tradiciones, sembrar la cultura de la paz que es lo que tenemos que hacer como Gobierno y como sociedad porque esto es un esfuerzo colectivo que tenemos que hacer y sobre todo a nuestras hijas, a nuestros hijos siempre promover las buenas acciones, los valores y que sepan que cuentan con nuestro Gobierno Municipal para reafirmar esas acciones”.
También dijo que en que la gente esté visitando a Mazatlán es una muy buena señal, se tiene 73 por ciento de ocupación hotelera este fin de semana, un evento masivo con más de 60 mil personas y la presente semana se tendrá la visita de cuatro cruceros.
“Es decir, tenemos alrededor de 11 mil cruceristas que van a visitar Mazatlán, eso es una derrama económica de más de 18 millones de pesos que vamos a tener aquí tan sólo esta semana y particularmente el jueves llega por primera vez a Mazatlán el Serenity of the Sea, este es un crucero que nunca antes había llegado a Mazatlán y es gracias a la confianza que se tiene en el destino de Mazatlán”, recalcó Palacios Domínguez.
“Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que se hable muy bien de Mazatlán, para promocionar a Mazatlán como lo que es; gente de orgullo, gente buena, trabajadora, que tenemos un lugar hermoso con muchos atractivos turísticos y también la gente que es honrada y honesta, entonces vamos a buscar que se promocione el municipio de Mazatlán de esta manera para poder seguir estando en la preferencia del segmento de cruceros y de todos los turistas en general”.