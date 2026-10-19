$!Estiman que tramo del malecón que colapsó recientemente cueste hasta $40 millones rehabilitarlo

Un costo de entre 30 y 40 millones de pesos tendría la rehabilitación solamente del tramo colapsado más grande del malecón, de unos 100 metros de longitud, detectado el pasado 8 de octubre, manifestó el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega.
“El nuevo, el más grande, estamos proyectando entre 30 y 40 (millones de pesos), todavía no lo tenemos definitivamente, en el más grande sí, pero es un número aproximado”, expuso en entrevista.
Añadió que en los puntos dañados del malecón por efectos del oleaje se iniciaron con los levantamientos y se está haciendo un proyecto preliminar y una vez que la marea lo permita se realizarán los estudios y desde ahí se va partir sobre una base firme para desarrollar el proyecto ejecutivo.
“Lo que nosotros vimos ahí en el socavón que se generó, de 100 metros, fue que el muro de contención sobre el que está desplantada la estructura de concreto y acero falló, se socavó por la parte inferior, se dobló, cedió y entonces toda la estructura hizo un efecto en cadena en donde la estructura se fue jalando y nosotros tuvimos que intervenir, hacer cortes para poder evitar que fuera creciendo el socavón”, explicó.
“Pero lo que nosotros vemos que falló fue la estructura donde se desplantó el muro, que es un muro de mampostería”.
Reiteró que el oleaje es sin duda un factor definitivo que está afectando la costa y se ve desde hace casi dos meses, personal de la Dirección de Obras Públicas ha realizado reparaciones donde le permite la marea trabajar, pero sí se ve que la infraestructura se socavó y a partir de ahí generó una falla estructural.
“Yo creo que eso tendríamos que revisarlo ya con un dictamen estructural y un dictamen de riego (si la remodelación en años pasados del malecón fue una obra mal estructurada) una vez que la marea nos permita revisar esa parte porque no nos deja ver la parte inferior del muro, nos deja ver del muro hacia arriba la marea y la arena”, continuó.
“Una vez que baje la marea podremos revisar si el muro está fallando o qué está sucediendo, pero a primera vista el motivo por el cual falló ese tramo del malecón (en la Avenida del Mar, entre la calle Isla de Chivos y la Avenida de los Deportes) fue porque el muro se socavó”.
Precisó que el tramo colapsado cerca del Monumento a los Lobos Marinos, es de cerca de 60 metros de longitud, ahí se contempla una inversión de 8.7 millones de pesos con recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre, y ahí no tiene una parte volada como el otro tramo de 100 metros de longitud que fue el detectado el pasado 8 de octubre.
También dio a conocer que la ejecución de los trabajos de rehabilitación dependerá también de las condiciones climatológicas.
Precisó que los otros tramos colapsados son más pequeños, de 10, 15 a 20 metros de longitud y la socavación es en la parte superior del muro, no en la cimentación, eso cambia completamente la forma de trabajar y el método constructivo que se va a utilizar, se podría decir que es más sencillo y se hará más rápido.
“Lo mencionó la Presidenta (Municipal), de cinco nos vamos a hacer cargo nosotros y los otros estamos definiendo”, reiteró.