$!Estiman que tramo del malecón que colapsó recientemente cueste hasta $40 millones rehabilitarlo

Un costo de entre 30 y 40 millones de pesos tendría la rehabilitación solamente del tramo colapsado más grande del malecón, de unos 100 metros de longitud, detectado el pasado 8 de octubre, manifestó el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega.

“El nuevo, el más grande, estamos proyectando entre 30 y 40 (millones de pesos), todavía no lo tenemos definitivamente, en el más grande sí, pero es un número aproximado”, expuso en entrevista.

Añadió que en los puntos dañados del malecón por efectos del oleaje se iniciaron con los levantamientos y se está haciendo un proyecto preliminar y una vez que la marea lo permita se realizarán los estudios y desde ahí se va partir sobre una base firme para desarrollar el proyecto ejecutivo.

“Lo que nosotros vimos ahí en el socavón que se generó, de 100 metros, fue que el muro de contención sobre el que está desplantada la estructura de concreto y acero falló, se socavó por la parte inferior, se dobló, cedió y entonces toda la estructura hizo un efecto en cadena en donde la estructura se fue jalando y nosotros tuvimos que intervenir, hacer cortes para poder evitar que fuera creciendo el socavón”, explicó.

“Pero lo que nosotros vemos que falló fue la estructura donde se desplantó el muro, que es un muro de mampostería”.