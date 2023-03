MAZATLÁN._ En México hay un genocidio con tantas personas desaparecidas y la sociedad no se quiere dar cuenta de ello, por lo que se requiere del apoyo de las diferentes autoridades para buscar a estas personas de las que no se sabe su paradero, dijeron familiares de desaparecidos.

Y es que de la Guerra Sucia en los años 70 a la fecha se han registrado cerca de 112 mil 285, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; y 52 mil ya están en manos de diferentes instancias de Gobierno, pero no han sido identificadas, de acuerdo con el director del Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda, Alejandro Jiménez y autoridades federales.

Beatriz Ariana López Lemus dio a conocer ante este diario que busca a su hermano Gerardo López Lemus, originario de Mazatlán, Sinaloa, quien está desaparecido desde el 12 de octubre del 2022, la última vez que se le vio fue en la Colonia Novaterra, en Tlajomulco, de Zúñiga, en el estado de Jalisco.

“Para nosotros ha sido más difícil porque tener que estar trasladándonos para allá. él es originario de aquí de Mazatlán, pero desafortunadamente él vivía allá y allá sufrió desaparición forzosa, estamos en un colectivo, dentro de un colectivo allá en Jalisco donde ellos se han encargado de orientarme, de lo que se necesita”, continuó López Lemus.

Dio a conocer que el colectivo de búsqueda de personas la apoyan con la publicación de ficha de búsqueda en vida para posibles confrontas en fosas.

“Y hemos andado, en cinco meses nuestra vida ha sido un calvario, es muy difícil andar en esta situación, son cinco meses que nuestra vida ha sido un infierno no saber de él, el que no te den respuesta, el que hasta el día de hoy no se ha hecho una sola investigación en su carpeta, su carpeta está arrumbada debajo de quien sabe de qué cajón”, expuso.

“La última vez que fuimos, nos trasladamos allá ni la encontraban la carpeta de investigación, vive una situación, un trato tan indolente, tan insensible en las autoridades y hasta te regañan, casi te dicen dónde lo tienes o qué le hiciste, a su esposa la hicieron sentir como si ella hubiera sido la causante, prácticamente te tratan como delincuente, aparte pues qué andaría haciendo, lo juzgan como un delincuente sin saber”.

Recalcó que desafortunadamente en Jalisco todos los días están desapareciendo personas, en el colectivo donde está todos los días tiene fichas nuevas por desaparición de personas.

“Entonces es una situación bárbara, ésto es un genocidio, prácticamente es un genocidio y no nos queremos dar cuenta como sociedad y desafortunadamente hasta que no está uno en este lado se da cuenta de lo que se está viviendo y aquí en Mazatlán si no sabes tú esto ni cuenta te das porque es un silencio”, continuó.

“Aquí le das cuenta cuántas personas han desaparecido o en los grupos mismos de apoyo se da uno cuenta cuántas personas van desaparecidas”.

López Lemus informó que su hermano salió de su casa a comprar un tapón de radiador para su coche y ya no regresó.

“Dijo en 20 minutos regreso y 20 minutos han sido cinco meses, desconocemos hasta el día de hoy quién se lo llevó, por qué se lo llevaron y pues las investigaciones menos”, continuó tras dar a conocer que en su momento se puso la denuncia en Jalisco por la desaparición de su hermano.

Allá le tomaron a uno de sus hijos la muestra de ADN, hay muestra en el Servicio Médico Forense de esa entidad para cualquier confronta en una fosa y lo que se pueda hacer por él en vida se va hacer para tratar de localizarlo.

Por ello dijo que acudió a la Plazuela República donde personal del Centro Nacional de Búsqueda de Personas de la Comisión Nacional de Búsqueda tomó muestras genéticas entre el martes y miércoles de la presente semana, además van a acudir sus dos hijos, la mamá de sus hijos y otra de sus hermanas.

Ayuda que se tomen este tipo de muestras genéticas porque eso se va a la base de datos nacional y se puede utilizar en cualquier estado del país.

“Porque ellos desaparecen en un lugar, pero no sabemos en dónde los vamos a encontrar, desafortunadamente puede estar en cualquier lugar de la República, esto nos sirve para confrontas posibles en otros estados”, reiteró López Lemus.

“Es necesario que se tengan muestras de ADN, que se tenga un cuestionario Anti Mortem para que haya la más amplia información de su persona desaparecida para un análisis forense”.

También pidió a la sociedad que sea un poco más sensible y que apoye de alguna manera al compartir la información, en no juzgar a las personas porque no sabe uno qué pasa.

“Y créame no todos los que están aquí desaparecidos son delincuentes, un niño no es un delincuente, una señora adulta, una persona de la tercera edad no es un delincuente, entonces el dejar de juzgar y ser un poquito más sensibles y empáticos del dolor de los demás porque no saben”, expresó.

“Créame yo no me hubiera imaginado estar en esta situación”.

Una vecina también de Mazatlán, que acudió a la misma Plazuela República para la toma de la muestra biológica, pero que prefirió no hacer público so nombre, dio a conocer que busca a su hijo Pedro Alejandro López García, quien desapareció el 7 de septiembre del 2021 en la Colonia 20 de Noviembre, de este puerto, y hasta la fecha no ha sabido nada de él.

“A él lo sacaron de mi casa, llegaron personas y se lo llevaron de mi casa, desde entonces nunca he tenido ni una noticia, no he tenido nada”, continuó.

“Con los colectivos nada más estoy al pendiente cuando desaparecen personas y eso, pero nunca hemos tenido razón de él, cuando se lo llevaron él tenía 26 años y hasta ahorita ya tiene 27 años, tiene un año seis meses que no sé de él”.

Por ello acudió para ver si le tienen alguna respuesta y para que le tomen la muestra biológica que ayudaría en la búsqueda de su hijo.

“Me ayudaría a salir de esta penumbra que estamos como muertas en vida, la verdad es muy difícil estar así con un hijo desaparecido y no saber nada y ver pasar y que el Gobierno ni siquiera nos ayuda, esperando que esa instancia nos eche la mano, nos ayude con algo”, dijo la señora.

Recordó que en su momento presentó la denuncia correspondiente en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas en este puerto, pero hasta el momento no le han dado resultados, le dicen que espere, que está la carpeta de investigación en proceso.

“Pero estamos hechos en vueltas y tanto, llame por teléfono y ésto y el otro y no hay una solución en nada, sí me tomaron la muestra de ADN, de ahí de la Ministerial nos mandaron a la Agencia que está por ahí del lado de la Pepsi”, recordó.

Al acudir a la toma de muestra por parte del Centro Nacional de Identificación de Personas dijo que eso ayudaría un poquito más en la búsqueda de su hijo.

Por ello pidió a las autoridades que le echen ganas, que ayuden a las personas con familiares desaparecidos.

“Que le echen ganas, que nos ayuden porque es muy difícil que cada día están más desapariciones a todo lo que da, no hay un día que no haya un desaparecido o un homicidio, ya no hay homicidios, hay desapariciones y no dan ni luz de nada, no dan respuesta, no dicen nada, nada”, recalcó la señora que busca a su hijo.

“Nada más (dicen las autoridades) que bonito Mazatlán y bonito y bonito y vemos que no hay Gobierno, no hay nada”.

Por su parte el director del Centro Nacional de Búsqueda de Personas, Alejandro Jiménez, dijo que el personal de dicha instancia sigue contento por la confianza que les han regalado las familias.

“No han parado de ocupar nuestra expo de investigadores y documentadoras y en esta ocasión hemos estado trabajando en tres tipos de entrevistas: personas que habían venido hace dos semanas les dimos una cita para que pudiéramos recibirlas a una hora específica; personas que vinieron por primera vez y otra muy importante son las muestras se seguimiento”, continuó Alejandro Jiménez.

“Nuestro objetivo es completar perfiles de familia para poder tener mejores en la confronta masiva en cuestión genética y para eso necesitamos contar con la mayor cantidad de familiares con su toma de muestra procesada, entonces han aprovechado muchos familiares que entrevistamos la semana antepasada y eso nos ha ayudado para que a las familias que no pudimos tomarle la muestra ahora lo estamos haciendo”.

Dio a conocer que este jueves y viernes estarán trabajando en Culiacán y muy seguramente regresarán el fecha por definir para entregarle a las familias sus perfiles genéticos y demostrarles que el mismo ya se encuentra en una base de datos nacional.

“Tenemos el compromiso con todas las familias de regresar a entregarle sus perfiles genéticos y demostrarles que su perfil ya se encuentra en una base de datos confrontándose a nivel nacional”, continuó, “todavía no hay fecha de regreso, pero avisaremos con oportunidad”.