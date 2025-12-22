$!Estos son los horarios que tendrá el Mercado Pino Suárez para las fiestas

“Fíjate que precisamente a partir del día hoy, este 22 de diciembre, se va a extender el horario de atención a nuestros visitantes y clientela una hora más. El mercado se va a cerrar a las 6 de la tarde del día 22 hasta el día 6 de enero”, informó Vega Niebla.

Así lo confirmó Roberto Vega, presidente de la mesa directiva de Locatarios, quien espera que este tiempo pueda ayudarlos a mejorar sus ventas con un mayor número de visitantes en el lugar. El nuevo horario en la central de abastos durará hasta el 6 de enero, Día de Reyes en que tradicionalmente parten la rosca.

MAZATLÁN._ Locatarios y comerciantes del mercado José María Pino Suárez en el Centro de Mazatlán, tendrán un horario especial para estas dos semanas de fiestas decembrinas, abriendo desde las 6:00 hasta las 18:00 horas, una hora más de las que trabajan diariamente en horario normal.

“Esperamos que con este periodo de vacaciones que acaban de iniciar, pues tener un repunte la actividad turística aquí en Mazatlán y sobre todo aquí en el mercado. Ya desde ayer y ya hoy se ha visto un poquito más de afluencia en el mercado; entonces, esto es bueno para nosotros porque son las temporadas que siempre esperamos más”.

Como es costumbre, el día 25 de diciembre (Navidad) y el 1 de enero (Año Nuevo) el interior del Mercado Pino Suárez permanecerá cerrado; mientras que los locales y comercios del exterior, es decir, el área meramente turística, se mantendrá abierta para que la gente pueda adquirir sus souvenirs y recuerdos del puerto.

En tanto, Vega reconoció que el inicio de diciembre no fue lo esperado, ya que hubo poca afluencia de visitantes y ventas hasta mediados de mes; sin embargo, en los últimos días han tenido un pequeño repunte el cual esperan les traiga mayor suerte, pues saben que la cuesta de enero siempre es difícil.

“Sí, fíjate que estuvo muy tranquilo, estuvo muy bajo el porcentaje de visitantes al mercado, pero ahorita gracias a Dios ya se ve un repunte; esperemos que se mantenga y que incremente con el paso de los días. Nosotros como comerciantes siempre tenemos la expectativa de tener ventas altas en estas temporadas”

“Ya estamos acostumbrados a enero; es algo cíclico. Entonces, hay que aguantar porque después de eso ya estará Carnaval muy cercano y luego ya se acercará la Semana Santa, Semana de Pascua, que son temporadas que benefician al sector”.