$!‘Estoy con Sinaloa’, afirma Claudia Sheinbaum en su llegada a Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el mensaje “Estoy con Sinaloa”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó la noche de este jueves a Mazatlán, donde fue recibida por decenas de personas y simpatizantes, que se congregaron en el acceso principal del Aeropuerto Internacional de Mazatlán Rafael Buelna para darle la bienvenida durante su gira por la entidad. Desde horas previas a su llegada, el ambiente comenzó a tomar forma entre música de banda en vivo, porras y muestras de apoyo de ciudadanos que acudieron con la esperanza de verla de cerca o poder saludarla.









El recibimiento se caracterizó por un clima festivo y de expectativa, mientras las personas aguardaban el arribo de la Mandataria federal al aeropuerto mazatleco. Fue alrededor de las 20:00 horas cuando aterrizó el avión en el que viajaba la Presidenta para posteriormente, cerca de las 20:15 horas, Sheinbaum Pardo se trasladó cerca del entronque hacia la Isla de la Piedra, donde se reunió con simpatizantes que continuaban a la espera, acompañados de música en vivo y muestras de entusiasmo. En ese encuentro, Sheinbaum Pardo dirigió un breve mensaje a los asistentes, en el que expresó su respaldo a Sinaloa y agradeció el recibimiento que le brindó la población, resguardada por elementos de la Guardia Nacional y elementos de su seguridad privada.









“Estoy con Sinaloa y estoy agradecida por el apoyo que nos han mostrado”, señaló ante quienes se dieron cita para saludarla. Durante su paso por el lugar, algunas personas también aprovecharon la ocasión para intentar entregarle solicitudes personales o plantear inquietudes relacionadas con problemáticas que enfrentan en sus comunidades, mientras otras simplemente acudieron para presenciar su llegada al estado. Este mensaje de respaldo a Sinaloa marcó el inicio de la agenda de trabajo que la Presidenta desarrollará en la entidad durante los próximos días, donde Mazatlán es el primer punto de su gira, para este viernes encabezar su tradicional conferencia matutina ‘’Mañanera del Pueblo”, actividad que se ha convertido en uno de los espacios centrales de comunicación del Gobierno federal y que tendrá lugar en la Tercera Región Militar. Posteriormente, la Mandataria se trasladará a San Ignacio, donde sostendrá un encuentro con habitantes de la cabecera municipal para dialogar sobre los proyectos y programas del Bienestar que se implementan en la región, así como escuchar planteamientos de la población.





