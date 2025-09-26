‘Estoy segura que los mazatlecos la van a recibir con mucho cariño’: Estrella Palacios sobre la visita de Claudia Sheinbaum

MAZATLÁN._ A una horas de que Claudia Sheinbaum Pardo haga acto de presencia en Mazatlán para dar un informe sobre los resultados de su gobierno, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez consideró que los porteños recibirán a la Presidenta con mucho cariño.

El evento se llevará este sábado a partir de las 13:45 horas en el Centro de Convenciones y será abierto a todo el público que quiera asistir.

Palacios Domínguez añadió que Mazatlán se ha visto beneficiado con algunos proyectos que Sheinbaum Pardo presentará en su informe de un año de gestión.

“En el Centro de Convenciones, ahí los esperamos. Ahí va a ser la sede del evento y pues estamos muy emocionados con la visita de nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; de nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya, y estoy segura que todas las y los mazatlecos van a recibirla con mucho cariño”, expresó la Alcaldesa.

“Estamos entusiasmados con su visita, con los resultados que va a informar al pueblo. Y bueno, en Mazatlán hemos sido beneficiados de los gobiernos de la transformación que hay en el estado y en el País, ya que ahorita la doctora Sheinbaum está otorgando una obra tan importante como lo es el puente de la Óscar Pérez Escobosa, que es un proyecto que ayuda a la movilidad de Mazatlán”.

La Presidenta Municipal señaló que el puerto también ha sido beneficiados con programas federales y programas sociales. De estos últimos, van 120 mil personas beneficiadas en Mazatlán, mismos que representan una inversión de alrededor de 2 mil millones de pesos al año.

“Tenemos muchos personas que se benefician: desde discapacitados, mujeres, adultos mayores, estudiantes, entre otros que se apoyan con los programas. Entonces, estamos muy contentos de recibirla aquí en Mazatlán; vamos a escucharla, porque es un ejercicio que está haciendo la Presidenta en todo el País, de rendir cuentas al pueblo”, apuntó.

“Es el primer año de una mujer al frente del País, al frente de ser Presidenta de la República. Entonces es algo histórico, algo que estamos viviendo, ya que son tiempos de mujeres y lo estamos viendo en todo el País. Vamos a estar ahí presentes y estoy segura que el lugar, como les había dicho anteriormente, va a estar abarrotado”.



AGENDA

Sábado 27 de septiembre

13:45 horas

Lugar: Explanada del Centro de Convenciones de Mazatlán

Evento: “La Transformación Avanza Sinaloa”

Presiden: Claudia Sheinbaum y Rubén Rocha Moya