Una falta de estrategia de prevención más que de reacción fue lo señalado por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, ante los hechos sucedidos el viernes pasado en la ciudad de Culiacán, en donde 66 personas, entre ellas 22 menores de edad, fueron privadas de su libertad.

“Se ocupa una estrategia no sólo de reacción sino de prevención, que no se tiene, dadas las manifestaciones que no se tienen porque acontecen estos hechos tan lamentables, que tanto sangran en el corazón de la ciudades, de los pueblos y de las familias”, declaró el Obispo de Mazatlán.

Lamentó lo sucedido y lo calificó como un hecho inaudito y sorprendente que ha hecho eco a nivel internacional, por lo que pidió por las víctimas y sus familiares.