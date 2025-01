Estrategias para mejorar la seguridad son buenas, pero deben estar sustentadas: sacerdote

MAZATLÁN._ Las estrategias que se han implementado en busca de mejorar la seguridad en Sinaloa son buenas, pero tienen que estar sustentadas con un proceso que las respalde, consideró el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, Jaime Aguilar Martínez.

“Yo digo que las estrategias son buenas, son grandiosas porque sí pueden ayudar, pero el problema es que todo lo que tienen que sustentarlo, que tiene que animarlo, que tiene que fortalecer, hagan de cuenta que yo voy a competir en el Triatlón, pero nunca entreno, no me alimento bien, me desvelo, tengo una vida desordenada; voy al Triatlón y voy a aguantar yo creo que en los primeros 10 pasos”, ejemplificó.

“Unas estrategias a veces así en ese sentido, una competencia deportiva es excelente, pero a lo mejor no tengo un orden, no tengo una disciplina, no tengo un método, no estoy viendo a qué me estoy arriesgando y a lo mejor ahí pierdo”.

El sacerdote manifestó que toda iniciativa que sale de la colaboración, de la ayuda de las instancias gubernamentales, es buena, el problema es que requieren procedimientos o procesos, y a veces ahí es donde puede fallar.

En misa este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en Mazatlán, Aguilar Martínez pidió porque mejoren las condiciones de seguridad en el sur de Sinaloa, área que comprende la Diócesis de Mazatlán.

Ante el Programa Nacional de Donación de Armas que inició hace unos días la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Vicario General señaló que está bien esa acción, pero la cuestión está ahora en cómo incentivar, motivar y hacer que un corazón que tiene un arma para defenderse pueda decir que esa no es la única seguridad que tiene y que pueda apoyar.

“El problema está en que posiblemente lo haga un ciudadano como decimos de manera coloquial, normal, pero por ejemplo, no creo que una persona que sea violenta, una persona que esté en algún tipo de organización delictiva vaya y entregue las armas, ese es problema, que la mayor parte de armamento está en estas instancias (grupos delictivos), no en esas (de los ciudadanos normales)”, subrayó.