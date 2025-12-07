Mazatlán
Estrella Palacios asiste al aniversario de la 4T en el Zócalo

La Alcaldesa de Mazatlán participó en la conmemoración por los siete años de la Cuarta Transformación, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y compartió su mensaje de respaldo en redes sociales
07/12/2025 07:00
07/12/2025 07:00

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, asistió el sábado a la Ciudad de México para participar en el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación, realizado en el Zócalo capitalino y encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Municipal compartió en su cuenta de Facebook fotos de su asistencia al evento, además de un mensaje.

“Mazatlán, Sinaloa y todo México acompañamos a nuestra Presidenta en esta celebración de siete años de Transformación con un mensaje: ¡nadie puede vencer a un pueblo unido!”, reza el comentario.

Desde la mañana del pasado viernes, Palacios Domínguez dijo a los medios de comunicación que asistiría al evento.

Y de hecho, la tarde-noche del pasado viernes, no estuvo presente en el encendido del Árbol Navideño en la Plazuela Machado.

