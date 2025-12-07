$!Estrella Palacios asiste al aniversario de la 4T en el Zócalo

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, asistió el sábado a la Ciudad de México para participar en el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación, realizado en el Zócalo capitalino y encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Municipal compartió en su cuenta de Facebook fotos de su asistencia al evento, además de un mensaje.