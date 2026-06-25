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Estrella Palacios Domínguez pedirá licencia para separarse del cargo como Alcaldesa de Mazatlán

La tarde de este jueves se celebrará una sesión extraordinaria en la que pedirá separarse del cargo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/06/2026 15:59
25/06/2026 15:59

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, pedirá al Cabildo licencia para separarse del cargo.

La tarde de este jueves está convocada una sesión extraordinaria de Cabildo donde se formalizaría la petición de la Presidenta Municipal.

Según un documento, Palacios Domínguez pedirá separarse del cargo por un plazo de seis meses sin goce de sueldo.

$!Estrella Palacios Domínguez pedirá licencia para separarse del cargo como Alcaldesa de Mazatlán

El sábado están programados los registros en Morena para quienes buscan tener la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, que posteriormente asumiría la candidatura a la Gubernatura.

Para poder estar dentro del proceso, quienes desempeñen cargos públicos deben separarse del cargo al momento del registro.

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