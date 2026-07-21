$!Estrella Palacios encabeza Asamblea Informativa de Morena en Mazatlán

A través de un comunicado, se informó que mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y familias enteras acompañaron el encuentro.

MAZATLÁN._ Militantes y simpatizantes de Morena se congregaron en Mazatlán para participar en la Asamblea Informativa encabezada por la Alcaldesa con licencia, Estrella Palacios Domínguez, donde refrendaron su compromiso con la Cuarta Transformación y la defensa de la soberanía nacional.

Durante su mensaje, Palacios Domínguez dijo estar lista para asumir la responsabilidad de encabezar la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

“Estoy lista para asumir esta responsabilidad con compromiso, cercanía y amor por Sinaloa. Vamos a seguir caminando cada comunidad, escuchando al pueblo y fortaleciendo la organización de nuestro movimiento, porque la Transformación se construye desde el territorio y con la participación de todas y todos”, expresó.

Palacios Domínguez estuvo acompañada por las diputadas locales Karla Ulloa, Rita Fierro y Elizabeth Ramírez; el secretario general del STASE, Michel Benítez; la Síndica Procuradora Fabiola Osuna, así como por las y los regidores de Mazatlán, Claudia Luna, Alina Quintero, Heriberto Benítez y Jesser Martínez.