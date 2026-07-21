Mazatlán
|
Política

Estrella Palacios encabeza Asamblea Informativa de Morena en Mazatlán

Militantes y simpatizantes de Morena acompañaron a la aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/07/2026 21:44
21/07/2026 21:44

MAZATLÁN._ Militantes y simpatizantes de Morena se congregaron en Mazatlán para participar en la Asamblea Informativa encabezada por la Alcaldesa con licencia, Estrella Palacios Domínguez, donde refrendaron su compromiso con la Cuarta Transformación y la defensa de la soberanía nacional.

A través de un comunicado, se informó que mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y familias enteras acompañaron el encuentro.

$!Estrella Palacios encabeza Asamblea Informativa de Morena en Mazatlán

Durante su mensaje, Palacios Domínguez dijo estar lista para asumir la responsabilidad de encabezar la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

“Estoy lista para asumir esta responsabilidad con compromiso, cercanía y amor por Sinaloa. Vamos a seguir caminando cada comunidad, escuchando al pueblo y fortaleciendo la organización de nuestro movimiento, porque la Transformación se construye desde el territorio y con la participación de todas y todos”, expresó.

Palacios Domínguez estuvo acompañada por las diputadas locales Karla Ulloa, Rita Fierro y Elizabeth Ramírez; el secretario general del STASE, Michel Benítez; la Síndica Procuradora Fabiola Osuna, así como por las y los regidores de Mazatlán, Claudia Luna, Alina Quintero, Heriberto Benítez y Jesser Martínez.

#Política
#Partidos políticos
#Morena
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube