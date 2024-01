La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez, se dijo contenta con la posibilidad de ser candidata a la Alcaldía de Mazatlán, pero manifestó que esperará la definición del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y si la designan como abanderada sí aceptará.

”Me siento muy honrada y comprometida, estoy agradecida con el pronunciamiento que tuvieron los compañeros y compañeras a mi favor con la posibilidad que se presenta de una postulación a la candidatura de Mazatlán, estamos esperando la notificación oficial por parte del CEN de Morena y ahorita lo que nos llama nuestro Partido es a la unidad, a que estemos juntos de cara al proceso que tendremos en 2024, el cual estoy emocionada porque va continuar la transformación tanto en nuestro País como en Sinaloa”, expresó.

El miércoles, el Consejo Estatal de Morena aprobó el respaldo a diferentes integrantes del partido para candidaturas a puestos de elección popular en el 2024 y en el caso de Mazatlán propuso a Palacios Domínguez.

La lista de propuestas fue enviada a la dirigencia nacional de Morena para determinar si avala la lista o hacen algunas modificaciones.

Palacios Domínguez expresó que el CEE de Morena no le notificó de manera oficial este respaldo, sino que se enteró por lo que se difundió a través de los medios de comunicación y algunos de sus compañeros también le informaron después de que tuvieron la respectiva reunión.

”No, no, yo de hecho estoy enterándome por los medios de comunicación, algunos compañeros también me informaron después de que tuvieron esta reunión que me parece que fue un ejercicio político muy positivo en el que estamos viendo como toda la estructura de Morena se está uniendo para tener la lista y pasarla a nivel nacional y poder nosotros tener esa validación”, continuó.

”Entonces estamos a la espera a ver qué resultados se dan y yo estoy ahorita aquí en la Secretaría de Turismo en mis funciones como Secretaria trabajando como lo ha pedido nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya, de hecho ahorita te comento estamos con los planes de 2024 y pues hay muy buenas noticias también para este 2024 en materia de turismo”.

Reiteró que la propuesta que pasó el CEE de Morena de diversas candidaturas como diputaciones federales y locales, las fórmulas al Senado y alcaldías se está en espera de que el CEN las valide.

”Los compañeros del Consejo Estatal de Morena mandaron la lista de las propuestas y estamos a la espera de que a nivel nacional nos notifiquen de manera oficial cómo quedará esa lista”, continuó.

Dijo que si el CEN de Morena valida que ella sea la candidata a la Alcaldía de Mazatlán aceptará la postulación.

”Sí, bueno, yo he manifestado abiertamente mis aspiraciones, es por eso que me registré porque creo en el Movimiento, porque estoy entusiasmada con la coyuntura que tendremos el 2024, estoy convencida que es tiempo de mujeres y por eso mismo yo estoy registrandome, sin embargo, vamos a esperar a que se nos notifique de manera oficial y la decisión que se tome yo la respetaré”, expresó.

”Nuestro Partido nos llama a la unidad, a que estemos todos trabajando en equipo, juntos por la transformación de Sinaloa y del País”.