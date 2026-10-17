Estrella Palacios evita confirmar si buscará la Coordinación Municipal de Morena en Mazatlán

MAZATLÁN._ A horas de que concluya el periodo de registro para buscar la Coordinación Municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez evitó confirmar si participará en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027 y si solicitará licencia para separarse temporalmente del cargo.

Al ser cuestionada sobre sus intenciones para el registro, señaló que actualmente está enfocada en atender las responsabilidades al frente del Ayuntamiento y que cualquier anuncio relacionado con sus aspiraciones políticas lo realizará en su debido momento.

“Yo creo que estoy enfocada, como les he dicho, en servir a los mazatlecos. Eso es lo que me motiva, la responsabilidad que me han concedido los mazatlecos. Y repito, cualquier anuncio que tenga que hacer, en su debido momento se los traeré”, comentó.

Por tal motivo, con respecto a si solicitaría licencia en caso de registrarse para participar en la contienda interna, Palacios Domínguez consideró que sería adelantarse a los tiempos y reiteró que informará oportunamente si toma alguna decisión.

“Es adelantarnos, ¿no? Entonces ya en su debido momento les estaré informando si tengo algún anuncio que hacerles”, reiteró.

La indefinición de la Alcaldesa ocurre mientras comienzan a perfilarse otros interesados en encabezar la Coordinación Municipal de la Cuarta Transformación en Mazatlán, una posición partidista que forma parte de la ruta interna de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

Entre los perfiles que han manifestado públicamente su intención de participar se encuentran el Diputado local Manuel Guerrero, el ex Diputado Juan Carlos Patrón, el ex Alcalde Édgar González, la Diputada federal Olegaria Carrazco, la empresaria María José Salazar, la regidora Fabiola Torres y el empresario Jesús Octavio Loaiza Torres.

En el caso de Palacios Domínguez, la Alcaldesa ya participó anteriormente en un proceso interno de Morena, cuando buscó la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, para lo cual solicitó licencia a su cargo.

En aquella contienda interna resultó elegida la Senadora Imelda Castro, tras lo cual Palacios Domínguez regresó a sus funciones como Alcaldesa de Mazatlán.

Por ahora, la Presidenta Municipal no ha confirmado si buscará nuevamente una posición dentro de Morena ni si se separará del cargo para participar en el proceso.

Mientras tanto, sostiene que su prioridad es cumplir con la responsabilidad que le otorgaron los mazatlecos.

De esta forma, su eventual registro deberá definirse dentro de los plazos establecidos por el partido.

El periodo de registro para participar en el proceso interno de Morena concluye este domingo 18 de octubre, de acuerdo con la convocatoria, que establece un horario de atención de 09:00 a 18:00 horas, todos los días, desde el pasado 8 de octubre.