$!Estrella Palacios recorre Salvador Alvarado y Angostura rumbo a coordinación estatal de Morena

Ahí, la Alcaldesa de Mazatlán con licencia dialogó con las familias sobre los avances de la Cuarta Transformación y la importancia de fortalecer la organización del movimiento desde el territorio.

SALVADOR ALVARADO._ Como parte de sus recorridos por los municipios de Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, realizó un recorrido casa por casa en la colonia Cuesta de la Higuera, en la cabecera municipal de Salvador Alvarado.

A través de un comunicado, se informó que Palacios Domínguez encabezó más tarde una asamblea informativa en la comunidad Gustavo Díaz Ordaz, en Angostura, donde afirmó que la Transformación ha cambiado la vida de miles de mexicanas y mexicanos, al convertir los programas sociales en un derecho y garantizar que los apoyos lleguen directamente a quienes más los necesitan, sin intermediarios.

Palacios Domínguez destacó que, tan solo en Sinaloa, uno de cada cuatro ciudadanos recibe algún programa social de manera directa, lo que representa una inversión superior a los 26 mil millones de pesos al año.

Señaló que estos recursos fortalecen la economía de las familias, impulsan el bienestar y contribuyen a reducir las desigualdades en todo el estado.