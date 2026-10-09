$!Estrella Palacios rinde su Segundo Informe de Gobierno y llama a la unidad en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, rindió su Segundo Informe de Gobierno ante cientos de ciudadanos, a quienes presentó los resultados de su administración y reiteró que Mazatlán es y seguirá siendo la prioridad de su gobierno. Fue un Segundo Informe de Gobierno de menos de 10 meses de trabajo, ya que Palacios Domínguez estuvo ausente del Gobierno de Mazatlán por más de 60 días, tras pedir licencia para participar en el proceso interno de Morena en busca de la coordinación estatal, cargo que recayó en Imelda Castro. “Hoy, frente a todas y todos ustedes, puedo decirles con la frente en alto que este gobierno ha cumplido con los principios que nos guiaron desde el principio. Este es el orgullo que compartimos con la gente de Mazatlán, porque lo construimos juntos. Con el pueblo, para el pueblo y siempre del lado del pueblo”, expresó la Alcaldesa la tarde del viernes.

En su mensaje, Palacios Domínguez señaló que los desafíos del municipio deben enfrentarse con unidad, diálogo y responsabilidad. “Que no le quede ninguna duda a nadie: hoy, Mazatlán enfrenta sus retos en unidad. Hay espacio para el diálogo y la disensión, sí. Pero no hay ni puede haber lugar para lastimar a Mazatlán en nombre de ningún proyecto. Mazatlán es primero, porque primero es el bienestar de nuestras hijas e hijos”, afirmó. Durante este ejercicio de rendición de cuentas, la Presidenta Municipal expuso los avances de su gobierno a través de cuatro ejes estratégicos: Mazatlán Seguro y en Transformación; Mazatlán Moderno y Sostenible; Mazatlán Ordenado y Eficiente, y Mazatlán Cultural y Humanista.

Palacios Domínguez destacó las acciones para fortalecer la seguridad (aunque Mazatlán sigue registrando una ola de violencia histórica), mejorar la infraestructura urbana, ampliar los servicios públicos (ante la gran cantidad de fuga de drenaje y baches), impulsar el turismo y llevar programas de bienestar a las colonias, comunidades y sindicaturas del municipio. Asimismo, reconoció el trabajo de las corporaciones de seguridad y de quienes, desde distintos sectores, contribuyen diariamente al desarrollo de Mazatlán.

Al concluir su informe, convocó a las y los mazatlecos a seguir construyendo un municipio más seguro, ordenado y con mayores oportunidades. Este Informe de Labores se dio el viernes en el que Mazatlán registró otro día violencia que dejó al menos siete hombres asesinados a balazos y un herido, en distintos hechos en la ciudad y Villa Unión, además de los hechos sangrientos del Penal que dejaron 11 internos muertos, además de un niño, durante jueves y viernes. Mazatlán se ha convertido en los últimos meses en el epicentro de la violencia de Sinaloa, donde los feminicidios han registrado cifras históricas. El puerto ha recibido miles de elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno que patrullas las 24 horas del día.