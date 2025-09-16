Estrella Palacios vitorea por la justicia, la paz, las mujeres, Mazatlán y héroes de México

MAZATLÁN.- La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez encabezó por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Municipal, promulgando Vivas a las heroínas y héroes que dieron patria y libertad, por la justicia, la Paz, las mujeres y por Mazatlán.

“Mexicanas y mexicanos, mazatlecas y mazatlecos, ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria y libertad!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Juan Aldama!, ¡Viva José María Morelos y Pavón!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva la Independencia Nacional!, ¡Viva la justicia!, ¡Viva la paz!, ¡Vivan las mujeres!, ¡Viva Mazatlán!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”, exclamó la Presidenta Palacios Domínguez desde el balcón del Palacio Municipal.

De acuerdo a un comunicado, la Alcaldesa estuvo acompañada por el Coronel Fernando Sánchez Acosta, Comandante del Octavo Batallón de Infantería; el General de Brigada de Estado Mayor, Comandante de la Tercera Región Militar; el Teniente Coronel Guillermo Caballero de León, Comandante de la Guardia Nacional en Sinaloa.

Además el Vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval, Comandante de la Cuarta Región Naval; el Contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón, Director General de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán; entre otros.

Amenizaron el Ballet Folclórico del Instituto Municipal de Cultura, la cantante Heidi Herrera deleitó al público y Mi Banda El Mexicano alegró la noche.