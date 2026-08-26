$!Estrena Banco de Alimentos instalaciones en Parque Bonfil para llevar ayuda a más familias

Después de un largo tiempo de gestiones, trabajo y esfuerzos compartidos, este miércoles el Banco de Alimentos de Mazatlán inauguró sus nuevas instalaciones en el Parque Bonfil, un espacio más amplio que fortalecerá la recepción, conservación y distribución de productos. Con la finalidad de poder responder al crecimiento de la inseguridad alimentaria en el puerto y el sur de Sinaloa, se aperturó este inmueble de mil 500 metros cuadrados, que permitirá aumentar su capacidad operativa y avanzar en la meta por atender a 232 mil personas para el año 2030. Así lo compartió Rafael Ernesto Domínguez Kelly, presidente del patronato del Banco de Alimentos de Mazatlán, el cual destacó que esta inauguración representa el resultado de varios años de trabajo por brindar una mejor cobertura para atender esta problemática que golpea a miles de familias en el puerto y sus comunidades.







“Este es un día muy especial para el Banco de Alimentos Mazatlán. Es una celebración para nuestra ciudad, pero, sobre todo, es un día de profundo agradecimiento, ya que después de muchos años de trabajo, esfuerzo y sueños compartidos, hoy tenemos la enorme satisfacción de inaugurar estas nuevas instalaciones”, expresó. “Estas instalaciones son mucho más que un edificio, representan una nueva etapa para el Banco de Alimentos y una nueva oportunidad de servir a las personas que más necesitan nuestra ayuda”, agregó. Asimismo, Domínguez Kelly agradeció el respaldo de la Fundación Carlos Slim, institución que adquirió el inmueble y lo entregó en comodato al Banco de Alimentos Mazatlán, detallando que la entrega de las instalaciones también implica asumir el compromiso de incrementar considerablemente el número de personas beneficiadas durante los próximos años. “Este inmueble viene acompañado de un gran compromiso, que es pasar de atender actualmente a cerca de 10 mil beneficiarios a llegar a 22 mil para 2030. Aceptamos este reto con mucho gusto y entusiasmo, porque sabemos que detrás de cada número hay una persona, una familia, un niño, un adulto mayor, una historia y una necesidad”, declaró.







Por su parte, Enrique Gómez Junco, presidente de la Red de Bancos de Alimentos de México, señaló que la institución mazatleca pasó de operar en una bodega de alrededor de 600 metros cuadrados a contar con un inmueble con más del doble de espacio. Gómez Junco destacó que, además de la aportación de la Fundación Carlos Slim, la comunidad realizó una inversión superior a 5 millones de pesos para acondicionar las instalaciones y ponerlas en funcionamiento. “Esta es una muestra de cómo la Fundación Carlos Slim coloca una semilla y la comunidad responde con una inversión superior a 5 millones de pesos para hacer realidad este proyecto”, dijo. El presidente de la Red de Bancos de Alimentos en México mencionó que la capacidad de organización del patronato y la participación de la comunidad empresarial podrían provocar que las nuevas instalaciones resulten insuficientes en pocos años. “Esta es solamente la primera etapa. Después de conocer al patronato y a la comunidad empresarial, estoy seguro de que este banco les quedará pequeño en un par de años”, expresó. El representante de la Fundación Carlos Slim, el empresario Arturo Elías Ayub, explicó que conoció el trabajo de los bancos de alimentos aproximadamente un año y medio atrás, cuando integrantes de la organización se acercaron para solicitarle apoyo en la difusión de sus actividades a través de su canal televisivo. Elías Ayub señaló que los bancos de alimentos apoyan diariamente a millones de mexicanos, pero que todavía existe una población considerable que enfrenta hambre y dificultades para acceder a productos suficientes. “Le dan de comer todos los días a dos millones y medio de personas en este país. Es muy difícil dimensionar algo así, es como alimentar a varios países que tienen esa población”, dijo.