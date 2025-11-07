$!Estrena colonia Jaripillo nuevo parque recreativo infantil en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el fin de crear espacios libres para que los niños y niñas mazatlecos puedan divertirse, el Gobierno municipal, a través del programa “Qué Bonito Mazatlán”, entregó su parque recreativo número 23 en la ciudad. En esta ocasión fue en la colonia Jaripillo, en la calle La Paz, entre Navojoa y San Luis. El nuevo parque infantil tuvo una inversión de 88 mil 200 pesos y cuenta con columpios, pasamanos, resbaladilla, jardineras y bancas para que los padres de familia puedan acompañar a sus hijos mientras ellos desarrollan sus habilidades motrices y se alejan un poco de las tecnologías y el celular. La entrega del espacio se llevó a cabo este viernes con la presencia de la directora de Servicios Públicos, Karla Camacho Guzmán; la Síndica Procuradora, Minerva Osuna; el director de Bienestar y Desarrollo Social, Francisco Javier García; y varios colonos de la Jaripillo que acudieron al acto.









En representación de los ciudadanos beneficiados estuvo Patricia Ovalle Navarro, quien dio las gracias por la obra y aseguró que el parque servirá para que los nuevos padres puedan convivir con sus hijos, tal como ellos lo hicieron en su infancia. “Quiero darle las gracias por todo el trabajo que hicieron. Yo soy madre de familia de aquí, de la comunidad de Jalipillo; vivo aquí desde hace 19 años, mis hijos crecieron aquí, jugaron aquí en este campito, donde los niños pueden hacer muchas amistades y convivir con sus papás”, dijo. “Ahorita hay una nueva generación, muchos de los jóvenes que jugaron antes ya les toca a ellos traer a sus hijos a jugar aquí ,y eso es algo muy bonito. Muchas gracias”.