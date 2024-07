El Alcalde Édgar González encabezó el banderazo donde se estrenaron estos vehículos.

El Primer Edil mencionó que la próxima semana llegará maquinaria y equipo nuevo para continuar mejorando las condiciones de los trabajadores.

“Son ustedes los que hacen que brille la ciudad, son ustedes los que traen el trabajo en la calle (...) y la verdad esto es en agradecimiento a ustedes, a su labor, a su trabajo, yo estoy muy contento, muy convencido de que sin ustedes ninguna administración puede figurar bien, no puede entregar buenas cuentas, hoy la ciudad y se los quiero decir porque me lo dicen mucho en la calle, la ciudad la gente la ve limpia, el turismo la ve limpia, y yo se lo digo a los empresarios, a los comerciantes, a la gente que me lo dice, agradézcanle a los trabajadores a los que hacen esa labor”, expresó González Zataráin.

El Alcalde comentó que continuarán equipando las áreas, pues a Mazatlán le hace falta este tipo de equipos y que sean propios para así no rentarlos.

Por su parte la Directora de Servicios Públicos, Karla Camacho Guzmán explicó que estas pipas tienen una capacidad de 20 mil litros, cada pipa en el turno podrá realizar tres viajes, son 3 turnos, por lo que en total suman los 360 mil litros de agua tratada que se utilizarán para regar las áreas verdes en la ciudad cada día.