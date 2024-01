“Dijeron que si no se pagaba eso no iban a venir a conectar la subestación de luz, esto acaba de pasar el fin de semana, el sábado nos acaba de llegar esa notificación”.

“Están cobrando un ajuste de toda esa fecha (junio de 2021 a noviembre de 2023), porque ellos vinieron en noviembre a la revisión y en noviembre ya había edificio, entonces han de haber pensado que todo ese tiempo se han estado colgando y que el edificio ha estado consumiendo luz, pero no fue así”, señaló Barrón Enríquez.

MAZATLÁN._ El edificio de la Primaria Sixto Osuna, ubicada en la Sindicatura de Villa Unión, tuvo que ser reconstruido, tras sufrir grandes afectaciones después de la pandemia, finalmente fue estrenado por la comunidad escolar, aunque no cuenta con suministro eléctrico, dio a conocer el director del plantel, Francisco Javier Barrón Enríquez.

“La SEPyC seguía pagando la luz de aquí pero ya no le llegaba la misma cantidad de luz, porque una, no había edificio, nomás era lo que consumían las máquinas de ellos, los aparatitos de ellos, porque inclusive para los cimientos no ocupaban luz, eran las máquinas que hicieron los pozos, era un terreno baldío”.

“Yo creo que vieron esto, pero cuando demolieron la escuela hicieron ese trabajo porque no sabían dónde dejar el cableado de alta tensión; cuando el Ayuntamiento demolió la escuela, la empresa que mandaron hicieron ahí ese enredo”, mencionó el director.

Y aunque la SEPyC nunca dejó de pagar los recibos correspondientes, estos no reflejaban tal consumo, por lo que la CFE, luego de una revisión, determinó hacer un ajuste a la facturación.

El director expresó que ahorita lo que más urge es la instalación de la subestación, pues en cuestión de infraestructura ya está todo y solo falta que CFE venga y conecte el medidor nuevo, que soporte la capacidad de la subestación nueva.

“Otro detalle ya sería mínimo en comparación, después quisiéramos nosotros hacer un aljibe, porque no nos hicieron aljibe, ya que Villa Unión constantemente sufre con problemas de falta de agua y siempre cuando en Villa Unión no había agua, aquí en la escuela teníamos y no había necesidad de suspender clases porque teníamos el aljibe que nos respaldaba”, mencionó.

Sobre cualquier detalle que pudiera surgir como necesidad posterior, Barrón Enríquez afirmó que se buscarían los apoyos y se harían las gestiones necesarias.

Por su parte, el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que este tema le corresponde solucionarlo a la SEPyC, pues no le compete al Municipio absorber el pago de esta refacturación.

“Todos los recibos de luz están a cargo de SEPyC, de agua, las escuelas tienen, al igual que las iglesias, su propia administración en ese sentido, ellos pagan su Predial, la luz, pagan su agua, nosotros pagamos obra o mantenimiento, pero lo que tiene que ver con el funcionamiento son ellos”, declaró.

La inauguración

Con esta obra, que concluyó luego de casi dos años, les hicieron la entrega informal de dos módulos con un total de 13 aulas; un aula dividida para las direcciones de ambos turnos; baños; la techumbre, la plaza cívica, la cerca perimetral; dos aulas de cómputo, sin equipar y mobiliario totalmente nuevo.

“Todo está nuevo el mobiliario, salones, baños nuevos, todo el personal estuvimos viniendo el fin de semana a acomodar todo, pero lo único que no tenemos es luz, también dos aulas de cómputo, una del turno matutino y una del turno de la tarde, ahorita no están equipados”, detalló el director del plantel.

Francisco Javier Barrón Enríquez mencionó que equipar la escuela en sus aulas de cómputo será parte del proyecto de la escuela, así como gestionar la modificación de la cerca perimetral.

Además reconoció el apoyo y gestión del coordinador de proyectos de ISIFE, Carlos Alberto López Paniagua, quien estuvo siempre pendiente de los avances, así como del Alcalde Édgar González Zataráin, quien a pesar de no ser una obra del municipio siempre participó y agilizó los procesos.

Al momento solo esperan la visita del Gobernador Ruben Rocha Moya para que haga la entrega oficial del inmueble en un acto como se merece un proyecto de tal magnitud.

“Estamos esperando que venga el Gobernador queremos que nos visite, que nos ayude a inaugurar la escuela, que si bien me permitieron meterme, pero estamos esperando que venga él y que ya nos haga oficial la inauguración y hacer un acto bien como se merece”, afirmó Barrón Enríquez.

Como director, dijo sentirse feliz por ver concretado el proyecto después de tantos retrasos y dificultades, pero a la vez preocupado por la situación con la Comisión Federal de Electricidad y la subestación.

Mientras que los padres de familia y demás personas de la sindicatura que vivieron de cerca el reto que fue levantar esta construcción se mostraron felices y satisfechos, incluso estuvieron presentes detrás de la reja mientras se realizaba la ceremonia de honores.

“Por seguridad de los niños no lo dejamos pasar y aquí estuvieron en toda la banqueta el montón de papás, pero todos ya contentos, no solo los papás inclusive los que no son papás de aquí, contentos también de ya ver realizada la escuela Sixto Osuna”.