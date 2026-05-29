$!Estudiantes de Comercio Internacional de la UAS proponen un biofertilizante de mango

Estudiantes de la UAS presentan proyecto para elaborar biofertilizante orgánico de mango para reducir la toxicidad en los campos agrícolas del mundo. Con este proyecto, proponen una fertilidad natural para aminorar daños a las frutas y cero desperdicios en Sinaloa. La empresa Eco-Fert mexicana, de Mazatlán, se perfila para elaborar un abono natural elaborado con residuos o desechos orgánicos como materia prima para aminorar el daño que los químicos han dejado en los campos del sur de Sinaloa.

Los creadores narraron que este proceso nace a través de ver la problemática que enfrenta el País y el Estado de Sinaloa con una agricultura golpeada por el maltrato y la contaminación con el uso de fertilizantes químicos, que al momento de una siembra, si bien los agricultores fertilizan y ayudan a la planta, afectan el suelo. También, pensaron en cómo contribuir a que menos frutas y verduras lleguen contaminadas a la mesa, porque son fertilizadas con químicos. Dicho prototipo de negocio fue elaborado por estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura de Comercio Internacional de la Universidad Autónoma de Sinaloa, proponen un nuevo fertilizante estabilizado de proceso anaeróbico, fuente natural de nitrógeno, fósforo soluble y potasio con beneficio ambiental a diferencia de los abonos comerciales que contienen químicos dañinos para las tierras y los productos consumibles. El encargado de la dirección general de Eco-Fert explicó que se trata de una opción natural para la agricultura sostenible y la regeneración de suelos.