$!Estudiantes de Conalep Mazatlán I fomentan la solidaridad con jornada comunitaria

MAZATLÁN._ Con actividades culturales, piñatas y entrega de apoyos, estudiantes y personal docente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Mazatlán I participaron en una jornada de apoyo social dirigida a familias de escasos recursos, con el objetivo de fortalecer valores como la solidaridad, empatía y ayuda mutua.
De la mano de Viña del Señor, se llevó a cabo esta jornada altruista en la colonia El Basurón, donde se hizo entrega de despensas, ropa y juguetes, así como actividades recreativas y culturales para convivir con niños y adultos de un sector vulnerable de la sociedad.
Esta actividad fue encabezada por la maestra Irma Guadalupe Ríos Portillo, docente de la materia de Lengua y Comunicación, quien explicó que este tipo de acciones buscan que los alumnos conozcan de cerca las necesidades que enfrentan muchas familias y desarrollen una mayor conciencia social.
“Para mí es muy importante impulsar a los alumnos a que convivan con la gente más vulnerable para que puedan valorar a su familia y desarrollar valores como la colaboración, la ayuda mutua y la solidaridad”, comentó.
“Simplemente queremos darles un granito de arena de lo que nosotros podemos hacer como institución y comunidad”.
Ríos Portillo señaló que durante la jornada, los alumnos no solo participaron en la entrega de apoyos materiales, sino que además, organizaron un festival educativo y recreativo para las cerca de 60 familias que se dieron cita, donde los más emocionados fueron las niñas y niños.
Entre las actividades que se desarrollaron en esta jornada, se presentaron obras de teatro, presentaciones musicales, bailables y diversas dinámicas de convivencia en las que participaron activamente los jóvenes del Conalep I, junto a los asistentes, además de organizar juegos, quebrar piñatas y compartir alimentos como pastel y gelatina.
La docente destacó que uno de los momentos más significativos fue observar la convivencia entre los jóvenes y las familias beneficiadas, ya que muchos estudiantes bailaron y jugaron tanto con los niños como con los adultos mayores que acudieron al evento.
“Estuvimos repartiendo despensas, juguetes y realizando un festival educativo donde los jóvenes participaron con obras de teatro, cantantes y bailables, pero lo mejor para nosotros fue la satisfacción de que la gente nos diga ‘gracias por estar aquí’”, declaró.
Entre los artículos entregados se encontraban grandes cantidades de ropa, juguetes y más de 70 despensas destinadas a las familias de la zona, así como también medicamentos, donde prácticamente todo lo reunido fue distribuido entre los asistentes.
Ríos Portillo explicó que esta labor social la realiza desde hace más de 17 años, inicialmente de manera indivudal, pero en las últimas ediciones trabajando en coordinación con Viña del Señor junto con Conalep Mazatlán I, institución que se ha sumado al proyecto con la participación de estudiantes y docentes.
Asimismo, señaló que muchas de las personas beneficiadas enfrentan condiciones económicas complicadas y carecen incluso de servicios básicos como agua potable o electricidad, situación que, dijo, permite a los jóvenes conocer una realidad distinta a la suya.
Finalmente, la docente reiteró que más allá de la entrega de apoyos materiales, el verdadero objetivo de estas actividades es sembrar en los estudiantes valores humanos y compromiso social, aspectos que considera fundamentales tanto en su formación académica como personal.
Destacó que los alumnos concluyeron la jornada con una experiencia positiva y enriquecedora, al convivir de manera cercana con familias que atraviesan necesidades económicas, pero que recibieron con entusiasmo y agradecimiento cada una de las actividades y apoyos brindados.