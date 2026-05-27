$!Estudiantes de Conalep Mazatlán I fomentan la solidaridad con jornada comunitaria

MAZATLÁN._ Con actividades culturales, piñatas y entrega de apoyos, estudiantes y personal docente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Mazatlán I participaron en una jornada de apoyo social dirigida a familias de escasos recursos, con el objetivo de fortalecer valores como la solidaridad, empatía y ayuda mutua.

De la mano de Viña del Señor, se llevó a cabo esta jornada altruista en la colonia El Basurón, donde se hizo entrega de despensas, ropa y juguetes, así como actividades recreativas y culturales para convivir con niños y adultos de un sector vulnerable de la sociedad.

Esta actividad fue encabezada por la maestra Irma Guadalupe Ríos Portillo, docente de la materia de Lengua y Comunicación, quien explicó que este tipo de acciones buscan que los alumnos conozcan de cerca las necesidades que enfrentan muchas familias y desarrollen una mayor conciencia social.

“Para mí es muy importante impulsar a los alumnos a que convivan con la gente más vulnerable para que puedan valorar a su familia y desarrollar valores como la colaboración, la ayuda mutua y la solidaridad”, comentó.

“Simplemente queremos darles un granito de arena de lo que nosotros podemos hacer como institución y comunidad”.