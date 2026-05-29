$!Estudiantes de la UAdeO en Mazatlán muestran proyectos de nuevas tecnologías

Nueve proyectos resultaron ganadores en la “ExpoTec Conexiones inteligentes” de la Universidad Autónoma de Occidente. El evento se desarrolló este viernes durante la Jornada Académica de Ingeniería de Software, con más de 91 prototipos y 180 alumnos. Aida Margarita Guerrero Encinas, coordinadora del programa educativo de Ingeniería de Software de la UAdeO, explicó que se trata de la quinta jornada académica de Ingeniería de Software titulada “Conexiones inteligentes de datos, redes, redes neuronales y todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial”, en la cual participaron 180 alumnos de la carrera entre 91 equipos exponiendo sus proyectos.





“Son 91 proyectos de los cuales abarcan las dos áreas, de desarrollo de Software y de Robótica e Inteligencia artificial”. Agregando que elaboraron los proyectos finales de algunas de sus materias, son proyectos transversales con los que serán calificados. Y lo más importante, destacó, es que los mejores proyectos pueden ser llevados fuera del aula para que puedan participar en otros eventos como Expociencia e Infomatrix y otros eventos donde ellos puedan exponer en alto. La coordinadora comentó que este tipo de jornadas las desarrollan periódicamente cada semestre finalizando. “A finales del semestre, ellos exponen sus proyectos de sus materias, de lo aprendido durante el semestre y es la primera vez que lo hacemos con esta magnitud, porque queremos que llegue a más público y concursos externos”.



