$!Estudiantes de la UAdeO en Mazatlán muestran proyectos de nuevas tecnologías

Nueve proyectos resultaron ganadores en la “ExpoTec Conexiones inteligentes” de la Universidad Autónoma de Occidente.
El evento se desarrolló este viernes durante la Jornada Académica de Ingeniería de Software, con más de 91 prototipos y 180 alumnos.
Aida Margarita Guerrero Encinas, coordinadora del programa educativo de Ingeniería de Software de la UAdeO, explicó que se trata de la quinta jornada académica de Ingeniería de Software titulada “Conexiones inteligentes de datos, redes, redes neuronales y todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial”, en la cual participaron 180 alumnos de la carrera entre 91 equipos exponiendo sus proyectos.
“Son 91 proyectos de los cuales abarcan las dos áreas, de desarrollo de Software y de Robótica e Inteligencia artificial”.
Agregando que elaboraron los proyectos finales de algunas de sus materias, son proyectos transversales con los que serán calificados.
Y lo más importante, destacó, es que los mejores proyectos pueden ser llevados fuera del aula para que puedan participar en otros eventos como Expociencia e Infomatrix y otros eventos donde ellos puedan exponer en alto.
La coordinadora comentó que este tipo de jornadas las desarrollan periódicamente cada semestre finalizando.
“A finales del semestre, ellos exponen sus proyectos de sus materias, de lo aprendido durante el semestre y es la primera vez que lo hacemos con esta magnitud, porque queremos que llegue a más público y concursos externos”.
También, resaltó ser la primera vez que invitan a egresados de la Universidad para que sean los jueces evaluadores y por alumnos de estancias profesionales.
La jornada de proyectos se programó del 26 al 29 de mayo y este viernes concluyó con la ExpoTec.
De los 91 equipos, hubo quienes presentaron dos proyectos diferentes, de robótica e inteligencia artificial, ingeniería de software, que puede ser software comercial, videojuegos o de cualquier otro tipo de desarrollo. }Participaron estudiantes desde el segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre y sexto semestre.
“Los del segundo semestre traen robótica aplicada, que es todo lo que se ve en casas, cuestiones de inteligencia artificial aplicada, ascensores, sensores, etcétera, y los más avanzados, que es todo los de reconocimiento de imágenes o robótica avanzada”, explicó Manuel Páez, maestro de Matemáticas e Ingeniería de Software.