$!Estudiantes de Secundaria Federal 3 realizan segunda colecta de tapas en apoyo a niños con cáncer

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fomentar la solidaridad y contribuir a una causa social, la comunidad estudiantil de la Secundaria Federal 3 “Genaro Estrada” llevó a cabo su Segunda Colecta de Tapas, Botellas PET, Cartón, Libros y Libretas con causa, a beneficio de Casa Valentina para Niños con Cáncer IAP. El evento de inicio fue presentado por el boxeador Paul Salcido Orozco y contó con la presencia de directivos y estudiantes. Se estará recibiendo material de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 horas, incluso durante periodo vacacional.

La idea surgió de ayudar y fomentar el altruismo, la empatía y la solidaridad; mostrarles a los alumnos que pueden hacer una gran diferencia desde sus casas. Porque lo que para muchos es basura, para otros es esperanza, ayuda y compromiso. “Es un compromiso que tenemos como institución hacia la sociedad y hacia los que más lo necesitan”, comentó Desire Beltrán Mora, Directora del plantel educativo.

Si bien el evento se había realizado antes, se tuvo que suspender debido a la pandemia. Fue el año pasado cuando se retomó a cargo de la Academia de Formación Cívica y Ética junto con un comité escolar responsable de la organización y logística.

El proceso

Una vez que se recibe el material reciclado en la Secundaria Federal 3, se separa de acuerdo al tipo para posteriormente almacenarse en una bodega. Es en las colectas grandes cuando inicia el proceso de pesaje. Gracias a que Casa Valentina tiene vinculación con las compañías recicladoras, ellos acuden a las instalaciones educativas, recogen el material y lo pesan. Finalmente, le entregan lo recaudado directamente a Casa Valentina.

El dinero se destina a tratamientos, hospedaje, alimentación y traslado. Cuando el paciente cumple ciertas características, puede llegar a ser candidato a un viaje a Disney.

La meta

El año pasado se buscaba recaudar tres toneladas, pero gracias al gran apoyo de la comunidad mazatleca, se alcanzaron cuatro. Este año, la meta es de cuatro toneladas. Cada tapa hace la diferencia. El jueves 23 de abril se llevará a cabo el evento de cierre de campaña, en el que se le hará entrega de lo recaudado a Casa Valentina.

Desire Beltrán Mora invitó a padres de familia, estudiantes de otras escuelas y a la sociedad mazatleca en general a unirse a la campaña. “Que se sumen a este evento, a esta causa que es tan noble, que es ayudar a quien más lo necesita, comprometernos con quienes probablemente están librando la batalla más importante de su vida”, expresó.

Recepción de material