MAZATLÁN._ México está tres grados escolares por debajo del promedio de todos los países que forman parte de la OCDE, por lo que, cuando un niño sale de la secundaria por más buena que sea la secundaria y por más bueno que sea el promedio del niño, comparado con el promedio de los países de este organismo, en realidad estaría apenas entrando a primer grado, en base a sus conocimientos, declaró Juan Alfonso Mejía López, ex secretario de Educación en Sinaloa.

“Tres grados escolares de retraso, eso significa posibilidades de empleo, de salario, oportunidades para aquellos niños y niñas que solamente tienen una sola cosa en la vida y es la escuela, pero sobre todo también significa posibilidades de esfuerzo para la mamá que trabaja 14 o 16 horas diarias para que sus niñas y niños puedan vivir mejor que ella”, señaló.

El ex secretario de educación en Sinaloa destacó que actualmente la escuela genera oportunidades o se convierte en un reproductor de desigualdades, según el resultado de PISA en donde habla de que 3 de cada 10 jóvenes que salen de la secundaria tienen los conocimientos mínimos necesarios que se estaría esperando de ellos, cuando el promedio de la OCDE es 7 de 10, poniendo a México en el lugar 56 de 81 países que presentaron la prueba.

“México es el país que más retrocede en toda Latinoamérica, los hijos de los arroceros de Vietnam tienen mejores resultados que aquellos que vivan en la colonia Primavera en Culiacán o que vivan en el fraccionamiento El Cid en Mazatlán”, sentenció.

Como parte de las estrategias para salir de este rezago educativo, el ex funcionario estatal recomendó cuatro acciones, entre las cuales está como primera, reconocer las deficiencias, pues al negarlas se abandona a los jóvenes a su suerte, dijo.

“Segundo, no perder foco, lo más importante en la evaluación son las brechas de aprendizaje; tercero, lo que ahora midió PISA fue la capacidad de resiliencia de los sistemas educativos de cada país, México se mostró incompetente; cuatro, no se trata de reformas educativas, se trata de prácticas, que esta haciendo Vietnam, con los hijos de los arroceros que no podemos hacer aquí”, detalló.

Dejó claro que si bien es cierto que el gobierno actual no es culpable del rezago educativo de estos jóvenes, si es responsable y debe rendir cuentas de las estrategías que se están implementando, agregando que ningún estado de la república debe esperar a la federación y debe existir una autonomía educativa de acuerdo al contexto y cada estado debe implementar estrategías propias.