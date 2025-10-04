$!Estudiantes y voluntarios se suman a una nueva limpieza de playas en Mazatlán

Con el fin de involucrar a toda la ciudadanía en la recuperación de espacios y la conciencia sobre cultura ambiental, el Gobierno Municipal llevó a cabo una nueva jornada de limpieza del programa “Mazatlán te quiero limpio”, en la que participaron decenas de estudiantes y voluntarios de empresas.

Durante esta décima fecha, la cual tuvo su epicentro en las playas del malecón, se sumaron alumnos de Cobaes Mañanitas, Cobaes El Toreo y Tec Milenio, quienes abarcaron una gran parte de la playa para recolectar todos tipo de residuos y basura que invaden la arena y el mar.

Fue la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien dio el banderazo a la actividades acompañada por el director de Operadora de Playas, Ángel García, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos y al jefe de Estado Mayor de la Cuarta Zona Naval, Edy Meléndez Cedillo.