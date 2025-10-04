$!Estudiantes y voluntarios se suman a una nueva limpieza de playas en Mazatlán

Con el fin de involucrar a toda la ciudadanía en la recuperación de espacios y la conciencia sobre cultura ambiental, el Gobierno Municipal llevó a cabo una nueva jornada de limpieza del programa “Mazatlán te quiero limpio”, en la que participaron decenas de estudiantes y voluntarios de empresas.
Durante esta décima fecha, la cual tuvo su epicentro en las playas del malecón, se sumaron alumnos de Cobaes Mañanitas, Cobaes El Toreo y Tec Milenio, quienes abarcaron una gran parte de la playa para recolectar todos tipo de residuos y basura que invaden la arena y el mar.
Fue la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien dio el banderazo a la actividades acompañada por el director de Operadora de Playas, Ángel García, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos y al jefe de Estado Mayor de la Cuarta Zona Naval, Edy Meléndez Cedillo.
El programa “Mazatlán te quiero limpio” suma en todo su recorrido la cifra de 26 mil costales de basura recolectados, lo que equivale a 728 metros cúbicos y 116 volteos; así lo indicó la Presidenta Municipal durante su discurso previo a los trabajos de este día en la playa a la altura del monumento a los “Lobos Marinos”.
“Esto ya se ha convertido en una tradición para las familias de nuestro municipio. Esta es una iniciativa que demuestra lo que podemos lograr Gobierno, instituciones y ciudadanía, unidos por un mismo propósito, que es cuidar a Mazatlán. El objetivo mayor ustedes lo conocen, es recuperar espacios y hacer que nuestro municipio siga brillando”, expresó Palacios Domínguez.
“Solo en la pasada jornada logramos retirar 80 metros cúbicos de basura, lo que equivale a 11 volteos y 2 mil 400 costales. Y si vemos el acumulado de todas las jornadas que hemos tenido de esta gran campaña, ya suman 728 metros cúbicos, 116 volteos y 26 mil 766 postales de basura retirados. Entonces estoy muy contenta porque cada vez vemos más respuesta de la gente; además de que salen y nos apoyan limpiando nuestras calles, playas, zona rural, canales pluviales, los manglares y las escuelas”.
También se unieron a la limpieza cadetes y elementos de Sedena, Secretaría de Marina y trabajadores hoteleros del puerto. Mientras que personal de Servicios Públicos, Obras Públicas y Jumapam acudieron a realizar limpiezas en el Panteón Municipal número 3 y la Ampliación Lico Velarde y Jacarandas, respectivamente.