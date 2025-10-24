Estudio de vulnerabilidad debe alinear las políticas públicas para planear acciones de mitigación en Mazatlán: Codesin

MAZATLÁN._ En el marco de la presentación del estudio de vulnerabilidad socioambiental de Mazatlán y el explorador para identificar zonas del municipio con mayor exposición a distintas amenazas climáticas, Tobías Ricardo Solano Solorza, presidente de Codesin Sinaloa Sur, llamó a que este nuevo instrumento de consulta pueda utilizarle para alinear las políticas públicas que equilibren el desarrollo económico con el ambiental.

“Me parece muy relevante porque efectivamente tenemos que empezar a tener acciones de planeación, mitigación, que nos permitan en un momento dado de una eventualidad como esta (huracanes y ciclones) hacerle frente de la mejor manera”, señaló.

El empresario expuso que ojalá y los regidores y el Cabildo puedan tener acceso a este tipo de documentos para que puedan tomar mejores decisiones desde el punto de vista de instrumentación de política pública y de programas a nivel local.

“Ya es tiempo de que se alineen las políticas públicas. Como bien lo dijo Adrián López, de Noroeste, que es muy importante que quienes tengan que dar el sí para darle certeza en un momento dado que una colonia o algún establecimiento quiera llevar a cabo labores de mitigación para este tipo de fenómenos, pues le puedan dar certeza jurídica a la gente que va a hacer eso”, destacó.

Solano Solorza advirtió que si no se programan gobierno, sectores productivos, ciudadanía y organismos para prevenir un fenómeno de este tipo, los efectos económicos van a ser gravísimos, como lo manifestó Sandra Guido, directora de Conselva, en su estudio presentado este viernes.

“Eso también es parte del desarrollo económico, estar preparados para las eventualidades. Y es que imagínate, que no tengamos una buena planeación, también se vuelve esto una debacle económica como lo que pasó con Acapulco o como ha ocurrido en otras partes de México”, señaló.

El dirigente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa región Sinaloa Sur propuso que este tipo de instrumentos sirven para la toma de mejores decisiones.

“Desde el punto de vista de la planeación de los servicios públicos y sobre todo, también en aras de un equilibrio en el desarrollo económico y ambiental”.

Sobre todo porque el cambio climático es una realidad que impacta a todas las ciudades, y Mazatlán no es la excepción, apuntó, al ser un puerto no solo presenta vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, como huracanes y tormentas, sino que su geografía y desarrollo presenta potencial de inundaciones, deslaves y derrumbes, inestabilidad de laderas y erosión.

A veces, agregó que siempre se quiere cuantificar las cosas con una tasa de retorno inmediata, es decir, esto tiene una rentabilidad de tanto, pero sin incluir la parte vulnerable.

“Creo que todo eso lo tenemos que empezar a contemplar y ver cómo podemos de alguna u otra manera anticiparnos a eventos de este tipo”.

El evento organizado por Noroeste y Conselva, titulado “5Olivia, 50 Años después. Recordar para prevenir”, y la presentación del estudio y explorador de vulnerabilidad socioambiental, reunió a dirigentes empresariales, ciudadanos y autoridades del municipio y Secretaría de turismo estatal.