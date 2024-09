Luego de que el miércoles se decidiera suspender actividades alrededor de las 11:45 horas por el pánico que comenzó a circular en redes sociales ante una posible ola de violencia en la ciudad, la Secundaria ETI 77 reanudó actividades normales este jueves, sin embargo, el alumnado no respondió al llamado y asistieron a clases poco más de 30 estudiantes, la mayoría de primer año.

Blanca Herlinda López Hermosillo, Subdirectora del turno matutino, explicó que no existe ninguna suspensión oficial para este día jueves, por lo que las clases se llevarían a cabo con normalidad, sólo indicando a los padres de familia qué era decisión suya si mandaban a sus hijos o no; así que al recibir a tan pocos jóvenes, señaló que los padres eran libres de venir por sus hijos si así lo querían.

“Hoy no hay una suspensión oficial de ningún tipo por parte de las autoridades, nosotros llamamos a clases normales y se avisó a los padres de familia que era su decisión mandar a sus hijos a clases”.

“Los alumnos qué vinieron hoy no van a ser regresados, vamos a trabajar normalmente, les dijimos a los papás que nosotros los íbamos a resguardar pase lo que pase, y será igual con el turno vespertino, pero no vamos a suspender clases hasta que no haya un comunicado oficial. A los que faltaron hoy no se les va a afectar en nada, entendemos la situación de los Padres de Familia; nosotros vamos a seguir igual, de hecho estamos ensayando con la Escolta porque mañana viernes vamos a tener los festejos Patrios, el puro evento cívico”, declaró López Hermosillo.

Asimismo, la maestra explicó que lo sucedido el día miércoles, cuando interrumpieron las clases completas a las 11:45, se debió a qué los padres de familia pidieron que se cancelaran las clases por todos los rumores de una posible ola de violencia, lo cual fue algo que tomaron en cuenta para las clases del jueves.

“Las clases ayer iniciaron normal, pero con lo que circuló en los grupos, en las redes sociales, las mamás se dejaron venir por sus hijos, entonces, en realidad se interrumpieron. El día de hoy ya fue opcional de cada papá el mandar a sus hijos; nosotros tenemos la obligación de estar aquí, incluso hay grupos que están solos, que tienen a 4, 5 o 6 alumnos máximo; los camiones que los traen regularmente la mayoría venían vacíos y algunos trajeron a muy pocos niños”.

ANALIZAN MEDIDA PREVENTIVAS EN JUNTA DE PADRES DE FAMILIA

Pese al bajo número de alumnos que asistió a clases este jueves, en la Secundaria ETI 77 sí se celebró la junta entre docente y mesa directiva de Padres de familia que se tenía pactada desde tiempo atrás, dónde el director Enrique Ochoa Quiroz junto Eduardo Santiago, Presidente Asociado de Padres de familia, pudieron ver los temas sobre estás situaciones que se viven en estos días.

El director hizo un llamado a los Padres de familia a sostener la calma para afrontar de mejor manera la situación que se está viviendo, además de pedirles no caer en rumores de redes sofisles.

Afirmó que fue el mismo quién tomó la decisión de retirar a los niños a las 11:45 el día miércoles, mientras se reunía con docentes para manejar la misma información y que los padres no tuvieran mala información.

También se dijo que la SEPyC le mandó un oficio para que no se suspendieran las clases este día.

‘NO HAY INFORMACIÓN DE UNA SUSPENSIÓN EN LA ZONA SUR’

Por otro lado, en la Escuela Primaria Emilia Amador de Robertson ubicada en la Colonia Jabalíes, las clases también se reanudaron con normalidad este jueves, después de que el miércoles se habían interrumpir media hora antes de la salida normal por petición de los padres de familia, así lo confirmó su director, Angelica Bustamante.

“Aquí en la zona urbana, lo que es Jabalíes, tenemos una asistencia casi del 100 por ciento durante la semana, aunque los padres de familia sí están con la Zozobra de que pueda pasar, con la inquietud de si vamos a suspender clases.

Oficialmente en la zona sur no hay ninguna suspensión los maestros nos presentamos, y aunque los niños no asistan por decisión de los padres, están justificados, no se les va a afectar si no están presentes este día, entonces aquí vamos a estar en una jornada normal”, explicó Bustamante Andreus.

Agregó que ellos cuentan con grupos de WhatsApp para mantener bien informados a los padres de familia sobre las situaciones que vayan sucediendo, pero recalcó que no hay indicación de suspensión por ahora, pese a que ayer sí cortaron las clases.

“Nosotros contamos con los grupos de WhatsApp, estamos en contacto permanente con la supervisión escolar 023 y nosotros estaremos en base a lo que las autoridades educativas nos vayan encomendando, y hasta el momento no hay suspensión en la zona”.

“Ayer salimos a las 12 del día, media hora antes por petición de los padres de familia que estaban con algo de temor y esa inquietud de que pudiera suceder algo, pero oficialmente nosotros la jornada tenemos que tenerla aquí completa”.