Evacuan a cerca de 150 personas del Faro de Mazatlán tras derrumbe que lesionados y cinco vehículos afectados

Cerca de 150 personas fueron evacuadas la mañana de este lunes del cerro del Faro de Mazatlán al registrarse un derrumbe de grandes rocas hacia el acceso a las escolleras y que dejó dos personas lesionadas y cinco vehículos dañados.

El Faro fue cerrado a los paseantes y así permanecerá hasta que se revisen las condiciones de seguridad del mismo, dijo el coordinador municipal de Protección Civil, Oscar Roberto Osuna Tirado.

Agregó que el derrumbe registrado cerca de las 11:00 horas dejó un auto totalmente aplastado, otro con muchos daños y tres más con golpes y afectaciones por las rocas.

Precisó que fueron dos personas del sexo femenino las que resultaron con lesiones por raspones al momento en que se iban a subir a un vehículo y se presentó el derrumbe al parecer por el reblandecimiento de las rocas por las lluvias de los últimos días.

Las personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancias de la Cruz Roja Mexicana y Bomberos hacia hospitales privados.

En el área de la escollera quedaron unos 15 vehículos que no habían podido salir hasta que se liberó el paso con maquinaria pesada.

Al lugar para atender la emergencia acudieron elementos de Protección Civil, Policías de Tránsito, Cruz Roja, Bomberos y Ejército Mexicano, entre otros.