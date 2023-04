Y aclaro que no es momento de aspiraciones personales.

“Yo no sé si haya alguna investigación sobre algún ciudadano aquí en el estado de Sinaloa”, dijo.

A pregunta expresa sobre sus aspiraciones a la Presidencia de la República manifestó que ahorita no es momento para hablar de ello.

“Yo creo que no es el momento para hablar de aspiraciones políticas personales. Ahora vengo aquí a complementar una tarea como secretario de Gobernación y es la de participar en esta Reunión Regional”, continuó.

Sobre el recién nombramiento del Diputado local Ambrosio Chávez Chávez como coordinador de Morena de sus aspiraciones presidenciales por Morena en lugar del líder fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, manifestó que no tiene ninguna opinión porque no realiza ninguna campaña.

“Yo no tengo ninguna opinión porque yo no tengo ninguna campaña”, continuó.

Con relación al conflicto de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el Gobierno del Estado por la Ley General de Educación Superior, dijo que no ve un conflicto, lo que sí ve es algún diferencial al interior de la comunidad universitaria.

“Pero también me consta el esfuerzo que han hecho el Gobernador Rocha y los diversos integrantes, en mi oficina han estado ellos conversando y creo que las cosas van bien y habrá que esperar la resolución de los asuntos que están en litigio”, continuó el titular de la Segob.

Además, dijo que aprovechando que venía a las reuniones de seguridad y turismo de la Región del Mar de Cortés, la tarde de este sábado tendría una conferencia sobre la Gobernabilidad en México.

Es ASE y Fiscalía quien pide auditoría a la UAS: Gobernador

Ante las declaraciones del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, de que no permitirá que la Auditoría Superior del Estado realice una auditoría a esa institución educativa porque se sabe cuáles son sus intenciones, el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo que son la ASE y el Congreso del Estado quienes piden esa auditoría.

“Pues está bien que lo haga, es su postura, acuérdense yo no soy fuente para el tema UAS, eso quien se lo está pidiendo es la Auditoría y el Congreso mismo porque, la Auditoría depende del Congreso, entonces a ellos pregúntenles, a mí no, yo no tengo nada que ver”.