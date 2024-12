$!Evade Alcaldesa de Mazatlán atender protesta que exige hallar a Óscar

”Voy a atender a las personas”, dijo la Presidenta Municipal al término de la Sesión de Cabildo para no conceder entrevista a personal de medios de comunicación, pero tampoco bajó a la Plazuela República a atender a los manifestantes, en su lugar mandó al Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez y al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, a que los atendieran minutos después en la Sala de Cabildo a donde se les invitó a pasar.

”Pido que me lo regresen, que me hagan caso en esto por favor, él es un trabajador, es deportista, iba a estudiar inglés, se inscribió, para el lunes iba a entrar, a él le gusta mucho eso y mi hijo es inocente, yo sé que es inocente, todos aquí nuestros compañeros lo conocen, desde niño él tiene muchos amigos, él no es problemático, es un muchacho honrado, por favor, por eso estamos aquí por él, porque nosotros sabemos, nos consta de que es un buen muchacho”, dijo la señora Rosalía Aguilar, mamá de Óscar ante los dos secretarios y demás manifestantes.

”Es buen muchacho, es respetuoso, ni es mal hablado y es por eso que estamos aquí por él, por favor se los suplico a que me ayuden a buscar a mi hijo, lo quiero de regreso, estoy muy desesperada porque él es buen muchacho, es un muchacho inocente y eso es lo que me duela más porque es inocente, por favor, aquí me están acompañando los compañeros del sindicato (de Vendedores de Playa), él está en el sindicato, él trabaja, lo conocen mucho por eso me vienen acompañando, por favor”.