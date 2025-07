Evade Gobernador responder sobre el tema de Ovidio Guzmán y su juicio en Estados Unidos

Con una respuesta negativa contestó el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a la pregunta de qué resultados podrían dejar para el Estado las declaraciones de culpabilidad por parte de Ovidio Guzmán este día durante su juicio en Estados Unidos.

Rocha Moya evadió responder o emitir alguna opinión sobre el tema que ha estado dando la vuelta al mundo. Afirmó no saber que se dirá ni estar interesado en saberlo, así que pidió que no se le preguntara acerca del asunto.

”Ah, no. No me preguntes eso. No conozco, ni sé que va a decir”, dijo Rocha Moya ante la pregunta de Noroeste.

Este viernes, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y tenencia de armas relacionados a su papel de liderazgo en el cártel.