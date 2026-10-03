Evaluará Ayuntamiento de Mazatlán apoyos para palaperos afectados por oleaje

MAZATLÁN._ Una vez que disminuyan las condiciones de mal tiempo y fuerte oleaje en la franja costera, el Ayuntamiento de Mazatlán realizará una revisión de los daños estructurales registrados en palapas y negocios ubicados en zona de playa, con la posibilidad de analizar apoyos para los comerciantes afectados, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Señaló que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre el comportamiento del mar debido a que en los últimos días se han presentado fuertes oleajes que han generado afectaciones en distintos puntos de la costa.

“Ya que pase, digamos, el mal tiempo, vamos a estar haciendo una revisión de los daños estructurales que han sufrido sus palapas y un posible apoyo”, comentó.

La Alcaldesa explicó que por el momento la prioridad es mantener las acciones preventivas y de Protección Civil sobre el paseo costero, mientras las condiciones marítimas continúan representando un riesgo para habitantes, turistas y trabajadores de la zona costera.

En este sentido, expresó que recientemente sostuvo una reunión virtual con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava para revisar las acciones de prevención ante los efectos del oleaje registrado en las costas de Sinaloa.

“Ayer tuvimos una reunión con nuestra Gobernadora Graciela Domínguez de manera virtual, justamente para acciones de Protección Civil ante los efectos de estos oleajes que ha sufrido la zona costera de Sinaloa”, dijo.

En el caso de Mazatlán, señaló que las condiciones del mar son monitoreadas diariamente para determinar si las playas pueden permanecer abiertas o si es necesario restringir temporalmente el acceso.

“Realizamos todos los días un monitoreo para poder determinar si las playas van a permanecer abiertas o se tienen que cerrar preventivamente y, sobre todo, estar protegiendo a los locales y a los turistas que visitan las playas”, declaró.

Palacios Domínguez también indicó que el Gobierno municipal también se mantiene atento a las afectaciones que pudiera sufrir el sector pesquero y quienes desarrollan actividades económicas vinculadas directamente con la playa.

“Estamos muy pendientes de las cooperativas pesqueras, estamos muy pendientes de todas las personas que van o se acercan a las playas de Mazatlán”, expresó.

De tal forma que Palacios Domínguez pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales del Ayuntamiento, principalmente respecto a cierres y reaperturas de playas que sean determinados por Protección Civil y el Escuadrón Acuático de la Policía Municipal.



Analizarán propuesta para reforzar el Malecón

Ante las propuestas del sector hotelero encaminadas a reforzar y conservar la infraestructura del Malecón de Mazatlán ante los efectos del fuerte oleaje, Palacios Domínguez manifestó que existe disposición de su administración para analizar y entablar diálogo al respecto.

Asimismo, señaló que existe comunicación con empresarios y representantes de hoteles, luego de que integrantes del sector plantearan la necesidad de realizar estudios para conocer las condiciones de la infraestructura costera y prevenir nuevas afectaciones.

“Estamos abiertos a siempre estar en diálogo con hoteleros, tenemos una muy buena comunicación con el sector hotelero, con los empresarios que han demostrado que siempre están brindando apoyo al Gobierno municipal”, manifestó.

“Tenemos toda la intención de que nuestro atractivo principal, que es el Malecón, se encuentre en las mejores condiciones”.

La Alcaldesa recordó que actualmente se mantienen trabajos de reparación en un tramo de la franja costera, para los cuales se consiguieron recursos federales de Zofemat, además de que el Ayuntamiento atenderá con recursos municipales el socavón localizado junto al Monumento a la Mujer Mazatleca.

Además, añadió que la Dirección de Obras Públicas realiza estudios en distintos puntos para identificar posibles debilitamientos en la estructura ocasionados por el oleaje y determinar acciones de mantenimiento y prevención.

De esta manera, el Gobierno municipal mantendrá durante los próximos días el monitoreo de las condiciones del mar y, una vez que disminuya el oleaje, procederá a revisar las afectaciones en palapas y negocios de playa, al tiempo que continuará con la evaluación de la infraestructura del Malecón.