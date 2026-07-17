$!Evaluarán turistas su experiencia en Mazatlán durante las vacaciones de verano

MAZATLÁN._ Serán las visitas quienes eveluarán a Mazatlán desde la satisfacción que obtengan en las vacaciones de verano en el puerto.

La Asociación de Hoteles Tres Islas inició una encuesta en los sitios más visitados de la ciudad.

El estudio de verano, que lleva 11 años aplicándose en Mazatlán, es un método de conocer de viva voz el sentir de los visitantes con preguntas muy directas para evaluar los servicios que recibieron en sus paseos por la ciudad, el trato, las playas, el aspecto de la limpieza, los costos y el tema de la percepción de inseguridad, explicó José Ramón Manguart Sánchez.

El dirigente de la asociación citó que en este estudio de satisfacción de verano 2026 implica que van a salir indicadores de las respuestas de los turistas sobre cómo ven al destino y sus experiencias, información que les sirve para adecuar futuras estrategias de promoción.

Admitió que también saldrá la inquietud del año pasado, desde que inició el tema de la violencia en Sinaloa.

“Sí salió la inquietud del tema de la inseguridad, pero no tan marcado. No salió tan marcado, pero aún así son indicadores que seguramente se van a salir en las propias respuestas, y para nosotros es información para dimensionarlo, sobre todo lo que significa la experiencia que tuvieron en el destino, cuál era la percepción que tenían antes de llegar y cuál fue la experiencia que tuvieron al momento de llegar”.