Evita Graciela Domínguez atribuir cierres de negocios en Sinaloa exclusivamente a la inseguridad

MAZATLÁN._ Aunque la inseguridad ha sido señalada como una de las causas del cierre de establecimientos comerciales en Sinaloa, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava sostuvo que es necesario analizar cada caso para determinar los motivos, en medio de un panorama económico que calificó como difícil.

En su visita este sábado a Mazatlán, la Mandataria reconoció que existe un entorno económico complicado en el estado, aunque señaló que no es posible atribuir exclusivamente a la inseguridad el cierre de establecimientos comerciales sin revisar las condiciones particulares de cada negocio.

Además sostuvo que, aunque algunos cierres han sido relacionados públicamente con la violencia, también pueden responder a decisiones o estrategias empresariales, por lo que consideró necesario analizar cada caso antes de establecer las causas.

“No me podría yo asegurar porque desconozco los modelos particulares de ese negocio, tendríamos que revisar, porque a veces ha trascendido que es por tema de inseguridad y resulta que no, que es una estrategia de negocios y no es exactamente”, comentó.

Domínguez Nava afirmó que no pretende descartar que la inseguridad esté relacionada con el cierre de establecimientos, pero insistió en que sería aventurado confirmar esa explicación sin contar con información específica de cada empresa.

“Yo no voy a negar nada ni afirmar nada porque sería muy aventurado. Lo que sí entendemos es que hay un ambiente difícil”, declaró.

La Gobernadora también señaló que las dificultades económicas de Sinaloa deben analizarse considerando otros factores, entre ellos las afectaciones al sector primario derivadas de la sequía y el cambio climático, debido a la importancia de las actividades agrícolas y productivas para la economía estatal.

En este sentido, explicó que el desempeño de estas actividades tiene repercusiones en el comercio y los servicios, pues cuando disminuyen los ingresos de los productores y de quienes dependen de estas actividades, también se reduce la capacidad de consumo de la población.

“No solamente tiene que ver con inseguridad. También no podemos soslayar que nuestro estado depende de una economía primaria. Y la economía primaria, que es el motor, también ha tenido impactos por el efecto del cambio climático”, manifestó.

Sinaloa, recordó, enfrentó dos años de sequía, situación que, afirmó, ha complicado la producción de bienes primarios y repercutido en el entorno económico.

“Tuvimos dos años de sequía, ha sido difícil en materia de productos primarios. Y si no funciona la economía primaria, no hay para ir a los negocios, el comercio, el consumo”, dijo.

Domínguez Nava plantea la necesidad de distinguir entre las causas de los cierres comerciales y las dificultades económicas generales del estado, en un contexto en el que la propia Mandataria estatal reconoce un ambiente complicado, pero considera necesario revisar cada caso para establecer sus motivos.