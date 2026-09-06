$!Evitando a la prensa, Estrella Palacios supervisa obra de pavimentación en Rincón de Mazatlán

MAZATLÁN._ En su primer evento en colonias, tras su retorno a la Alcaldía de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, realizó este domingo un recorrido de supervisión por la calle Nogal, en la colonia Rincón de Mazatlán, para dar seguimiento al desarrollo de la obra que se ejecuta en este sector.

A través de un comunicado, ya que prefirió no invitar a la prensa al recorrido, se informó que Palacios Domínguez, acompañada por el encargado de la Dirección de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, recorrió el área y revisó el desarrollo de la obra, que contempla 112 metros lineales de tubería hidráulica y sanitaria, 21 descargas y tomas domiciliarias, además de 864 metros cuadrados de pavimento.

La pavimentación y la renovación de la infraestructura hidráulica y sanitaria permitirán mejorar las condiciones de la vialidad, facilitar los traslados y brindar servicios más adecuados para más de 20 familias que habitan en esta zona de Mazatlán.

Durante el recorrido, Estrella Palacios saludó a las y los vecinos de la calle Nogal, de la colonia ubicada por la zona de la periferia de Mazatlán, cerca del Hospital Militar Regional de Alta Especialidad.

La Presidenta Municipal destacó la importancia de dar seguimiento puntual al desarrollo de las obras que contribuyen a mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de vida de quienes habitan en las colonias de Mazatlán.