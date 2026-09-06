$!Evitando a la prensa, Estrella Palacios supervisa obra de pavimentación en Rincón de Mazatlán

MAZATLÁN._ En su primer evento en colonias, tras su retorno a la Alcaldía de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, realizó este domingo un recorrido de supervisión por la calle Nogal, en la colonia Rincón de Mazatlán, para dar seguimiento al desarrollo de la obra que se ejecuta en este sector.
A través de un comunicado, ya que prefirió no invitar a la prensa al recorrido, se informó que Palacios Domínguez, acompañada por el encargado de la Dirección de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, recorrió el área y revisó el desarrollo de la obra, que contempla 112 metros lineales de tubería hidráulica y sanitaria, 21 descargas y tomas domiciliarias, además de 864 metros cuadrados de pavimento.
La pavimentación y la renovación de la infraestructura hidráulica y sanitaria permitirán mejorar las condiciones de la vialidad, facilitar los traslados y brindar servicios más adecuados para más de 20 familias que habitan en esta zona de Mazatlán.
Durante el recorrido, Estrella Palacios saludó a las y los vecinos de la calle Nogal, de la colonia ubicada por la zona de la periferia de Mazatlán, cerca del Hospital Militar Regional de Alta Especialidad.
La Presidenta Municipal destacó la importancia de dar seguimiento puntual al desarrollo de las obras que contribuyen a mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de vida de quienes habitan en las colonias de Mazatlán.
Y mientras Palacios Domínguez recorrió la colonia, Mazatlán sigue con la ola de violencia imparable, a pesar del reforzamiento de más de 6 mil 500 elementos del Ejército Mexicano, de la Marina y Guardia Nacional.
El retorno de Estrella Palacios
Tras 72 días de haber solicitado licencia para separarse de manera temporal como Alcaldesa de Mazatlán para participar en la elección de la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez regresó la mañana del pasado sábado 5 de septiembre a su cargo.
Palacios Domínguez participó como aspirante en la selección interna de Morena para elegir coordinadora en Sinaloa, la cual resultó ganadora la Senadora con licencia Imelda Castro Castro.
Antes de retomar como Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios avaló el pasado 21 de agosto el retorno de Rubén Rocha Moya a la Gubernatura de Sinaloa luego de 3 meses y 20 días de licencia tras los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos en su contra.
El reconocimiento de Palacios Domínguez a Rocha Moya, quien al día siguiente tuvo que solicitar de nuevo la separación del cargo a Gobernador por la polémica y el rechazo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Gobernadores de Morena y del propio partido, se dio mientras la Mandataria nacional afirmaba que el retorno lo había hecho de manera personal.