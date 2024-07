Nuevamente la chica que graba les advirtió “no te puedes meter a mi casa, no se pueden meter” y posteriormente les dijo que su mamá tenía un padecimiento del corazón.

“El muchacho está enfermo, no trae nada, estaba aquí sentado”, grita la chica mientras sale del mostrador y en ese momento se ve a un hombre entrar corriendo al domicilio y tras él, sin autorización de ninguno de los presentes, cerca de 10 policías, que en el arrebato incluso tiraron una hielera con carne asada y pasaban por arriba de esta.

“Si quieren respeto den respeto, no respetaron”, dijo el policía y procedieron a retirarse del domicilio, segundos después la familia se percató que se quedaron con un teléfono celular y al pedírselos, groseramente se negaron a entregarlo.

Un minuto después los policías se montaron en las unidades con números 084A, PM556, 063A, 070A y 066A y se retiraron del lugar.

La denuncia

Las personas agredidas en el hecho suscitado en la Colonia Lomas del Ébano acudieron a las instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana a interponer una denuncia en asuntos internos, y en entrevista dieron a conocer que aparte de las agresiones que se ven en el vídeo y el celular que no devolvieron, también quebraron otro teléfono y se llevaron aproximadamente 20 mil pesos del negocio.

“Se metieron al negocio sin razón alguna y nos golpearon a todos y nos robaron el teléfono, 20 mil pesos y aparte les quebraron los teléfonos a los trabajadores y los golpearon”, narró uno de los afectados.

“A uno de los repartidores dijeron que era asaltante, que traía hasta cuchillo y drogas, cuando el motivo no fue así y pues no hubo razón alguna. A niñas menores de edad también las golpearon los policías y a mi mamá y a mi papá. Quien sabe que buscarían, yo creo que dinero porque nos asaltaron. Uno ya no se cuida de los rateros, se cuida de los policías”, expresó el entrevistado, quien dijo que eran siete patrullas con casi 50 elementos los involucrados.