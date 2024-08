La apertura formal del comedor comunitario de Save the Children en el Polideportivo de Villa Unión, en coordinación con el DIF Mazatlán, fue calificado como excelente por personas beneficiarias porque ya hacía falta en esa sindicatura.

“Excelente, ya hacía falta”, dijo la señora Rosa Isela Rodríguez Molina tras ser la primera vez que acude a dicho lugar al que contempla seguir asistiendo para acompañar a su nieta que cursa el segundo año de primaria.

“Claro que sí (debe continuar este apoyo) porque muchos niños en verdad necesitan más que otros, a veces no está la mamá porque anda trabajando y no vienen a tiempo para darle la comida. Que siga el apoyo, que no lo quiten y que la gente igual siga aportando porque la gente también tiene que poner algo de su parte”,

La señora Alicia Ríos, también vecina de Villa Unión expresó que está muy bien este tipo de apoyos porque le sirve mucho a los niños y en su caso llevó tanto a sus hijos y a sus hermanas menores de edad.