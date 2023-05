Ella contó su experiencia sobre la efectividad del movimiento, pues argumentó que después de tiempo sin percibir apoyo de su ex pareja, al exponerlo como deudor en redes, este hizo un acercamiento y le proporcionó un apoyo económico.

Esta actividad fue encabezada por el Frente Nacional de Mujeres Contra los Deudores Alimentarios y la recién creada Colectiva contra los Deudores Alimentarios, quienes se enarbolaron de la frase “Si la justicia no los alcanza, que los alcance la vergüenza”.

La protesta se realizó el domingo en el Parque Ciudades Hermanas, donde se colocaron los rostros en una zona muy visible del lugar para que los visitantes pudieran verlos.

Teresa invitó a las mujeres a perder el miedo, pues el grupo que se creó es para acompañarlas en su proceso, incluso comentó que su ex pareja es violenta y aún así ella ha mantenido el valor para proceder por conseguir lo justo para sus hijos y eso es su motivación.

“En los tiempos atrás, a lo mejor sí nos callábamos por temor del qué dirán. La familia nos decían ‘tú sola puedes’, pero no siempre podemos, y si podemos, pues qué bueno, pero no debe ser así, entonces no callemos y no tengamos miedo, ya no estamos solas, ya los tiempos son otros, hay mucha publicidad, ya está el Internet, ya no debemos de tener miedo, el Internet es un arma muy fuerte”, comentó la miembro de la Colectiva Contra los Deudores Alimentarios.