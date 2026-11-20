MAZATLÁN._ Las habilidades, disciplina y entrenamiento de los elementos caninos de la Cuarta Región Naval quedaron de manifiesto durante una exhibición realizada en la explanada de Galerías Mazatlán, donde los perros Michael, Mish y Morse mostraron parte de las labores que desempeñan junto a sus manejadores en tareas de seguridad. Ante clientes y visitantes de la plaza comercial, los tres caninos participaron en diferentes ejercicios para demostrar su preparación en obediencia y detección de sustancias ilícitas y explosivos, como parte de una actividad cuyo propósito fue acercar a la ciudadanía al trabajo que realiza el personal naval con estos ejemplares. El primer maestre infante de Marina, manejador canino paracaidista Juan David Peralta Arias, explicó que estas demostraciones permiten dar a conocer las funciones que desempeñan los binomios caninos y la preparación que requieren para realizar sus labores operativas. “Es mostrar los trabajos que se realizan día con día con los elementos caninos, la función que tenemos, la obediencia y los resultados de búsqueda tanto de narcóticos como de explosivos”, comentó Peralta Arias.









Durante la exhibición participaron Michael, un pastor alemán de 3 años especializado en la detección de explosivos; Mish, de 2 años y medio, y Morse, de 2 años, ambos entrenados para detectar narcóticos. Peralta Arias explicó que los perros utilizados en estas actividades pertenecen principalmente a las razas pastor belga malinois y pastor alemán, debido a sus capacidades físicas, rendimiento y desarrollado sentido del olfato. En el caso de la detección de explosivos, detalló que los caninos realizan labores de búsqueda, localización y marcaje pasivo, que consiste en sentarse al identificar el área donde se encuentra el material.







Subrayó que ante una posible localización de explosivos, tanto el manejador como el perro deben evitar cualquier contacto con el objeto, como medida preventiva para proteger su integridad. El manejador canino dijo que la preparación de estos ejemplares comienza desde temprana edad, ya que a partir de los dos meses reciben socialización para familiarizarse con las personas y desarrollar un vínculo con sus manejadores, además de iniciar ejercicios de obediencia y búsqueda mediante juegos y juguetes. A partir del año de edad son considerados operativos y pueden incorporarse a las actividades de trabajo. Peralta Arias también explicó que los caninos tienen una vida operativa aproximada de siete años, después de los cuales se realiza un trámite para que puedan ser donados y disfruten de una etapa de descanso y mejores condiciones de vida, lejos de las labores de servicio. Actualmente, la Cuarta Región Naval cuenta con 11 elementos caninos en Mazatlán, destinados a labores de detección de narcóticos y explosivos.







