Exhorta Alianza de Camiones de Mazatlán a reportar cualquier queja o problema con choferes

Luego de que surgieran quejas en redes sociales alegando que algunos choferes acortaban rutas durante la noche, el presidente de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán, José Santos García Valdez, exhorta a la ciudadanía a realizar cualquier reporte o denuncia que los ayude a mejorar el servicio.

Mencionó que no hay indicaciones para no entrar en ciertas colonias por temas de inseguridad, ya que los transportes cuentan con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar sus trayectos en tiempo y forma, mientras que siguen abiertos a cualquier sugerencia de los pasajeros.

“Tuvimos una coordinación con el director de Seguridad Pública y de hecho contamos con mejor apoyo. Ahorita tenemos una coordinación tanto con C4 como con C2; entonces, cualquier duda, reporte de algún operador que no esté dando la ruta como es, con mucho gusto pueden llamar al 6699822287 o directamente al call center que nosotros tenemos”, dijo García Valdez.

“Ahí en esas líneas les podemos resolver su problema o quejas, sugerencias que puedan darnos, porque claro que estamos recibiendo sugerencias también. Esto es para tratar de ser más dinámicos en nuestro trabajo y brindar el mejor servicio al usuario”.

Entre la molestia de los usuarios también se mencionaba que las últimas rutas, tanto de Alianza de Urbanos como de Águilas del Pacífico, dejaban a los pasajeros lejos de las paradas establecidas, obligándolos a caminar largos caminos hasta llegar a sus destinos.



Impacto de ajuste a tarifas

A un mes del aumento en la tarifa del transporte público de Mazatlán, en la Alianza de Camiones afirman que el ajuste sirvió para estabilizar los gastos operativos de las empresas, pues tenían casi 50 meses con la misma cuota, pero había subido mucho el precio de la gasolina y el diésel.

“Realmente como lo he venido diciendo, esto es un ajuste tarifario, no un aumento. Este ajuste nos viene ahorita a estabilizar un poco los gastos operativos que la verdad, día con día se han incrementado de acuerdo a los índices inflacionarios durante 45 meses que no tuvimos ese ajuste de tarifa”.