$!Exhorta Ecología a denunciar cualquier caso de maltrato animal al 911 tras el incidente con ‘Osito’

“Justamente ayer fui a verlo, lo llevamos a la veterinaria para que le hicieran unos análisis y para que le hicieran su operación. Si resultaban bien los análisis que se le hicieron ayer, ya sería candidato a operarse. Anoche me mandaron los resultados, todo salió bien y hoy lo van a intervenir”.

Sobre el estado legal del agresor de ‘Osito’, quien ya fue detenido, la titular de Ecología comentó que prefiere no hacer declaraciones al respecto para no entorpecer la investigación; aunque espera todo salga bien.

“En ese tema (detención del agresor) yo no te puedo hablar mucho porque no queremos entorpecer el proceso, entonces ahí no es un tema que me gustaría tocar ahora”.

INVITAN AL NUEVO ‘HUELLITAS DEL BIENESTAR’

Monserrat Cortés también hizo la invitación al evento “Huellitas del Bienestar” del próximo 19 de julio, donde se estará llevando a cabo un ‘Café científico’ con veteranos y especialistas. Todo ellos abordarán temas del bienestar animal, cuidados e importancia de la esterilización; así como la jornada de adopción de los animales que tiene Ecología.

“Y además invitarlos de una vez a la campaña de ‘Huellitas del Bienestar’, que vamos a estar haciendo un ‘Café científico’ con algunas personas, nuestros inspectores, veterinarios, científicos, y otras personas de ciencia que nos van a estar hablando sobre bienestar animal, el reglamento, el código penal, sobre cómo hacer una buena tenencia de nuestras mascotas, y sobre todo la importancia de la esterilización”.

“Aproximadamente tenemos unos 32 (en adopción). Entonces estamos ahí, tenemos algunos que ya están listos para recibir un hogar; están en el Parque Central y los pueden ir a visitar cualquier día de la semana, pero ese día los vamos a poner más guapos que nunca para que la gente se anime y se los lleven”.