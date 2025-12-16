Exhorta Educación Vial en Mazatlán a no ‘sacarle la vuelta’ a los alcoholímetros en esta época de posadas

En busca de prevenir accidentes causados por conductores en estado de ebriedad, el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Carlos Ordóñez, lanzó un llamado a los mazatlecos a no evitar ni “sacarle la vuelta” al alcoholímetro nocturno al momento de regresar de alguna posada navideña.

Reiteró que las recomendaciones siempre serán el no ingerir bebidas alcohólicas antes de hacer algún viaje en automóvil o moto, ya que eso puede salvar muchas vidas.

Además, exhorta a los padres de familia a cuidar a sus hijos y hacer que respeten las leyes de Tránsito en todo momento.

”La recomendación es que si van a ir a una posada, lógicamente no ingieran bebidas embriagantes, y que si van a ingerir, pues que no conduzcan. No le saquen la vuelta a los alcoholímetros, eso es muy importante porque muchas veces y aunque suene muy repetitivo, un amigo le avisa a otro, acá está el alcoholímetro, y por sacarle la vuelta tiene un accidente y mueren”, dijo Ordóñez Sandoval.

”Yo siempre voy a que prefiero mejor que le quiten el carro a mi hijo a que pierda la vida. Muchos padres de aquí a lo mejor se van a molestar cuando escuchen esta situación, o tienen diferentes maneras de pensar, pero para nosotros, como departamento, siempre decimos que hay que salvar la vida de los muchachos primero”.

Mencionó que a través de operativos, las autoridades han encontrado a los jóvenes haciendo acrobacias ilegales en la vía pública y acelerando a velocidades sumamente peligrosas; razón por lo cual suman ya 28 muertes causadas por accidente de motocicletas en lo que va del 2025.

”Desgraciadamente a ellos les gusta sentir la adrenalina, les gusta sentir el viento, la emoción, y como son jóvenes a lo mejor no le tienen miedo a la muerte o piensan que no les va a pasar nada. Todos nosotros pensamos que nunca vamos a tener un accidente, por eso es que utilizamos la vía pública de esa manera poco responsable y al final puede terminar mal”.

Con la temporada de fiestas y convivios inaugurada, en la oficina de Educación Vial esperan que se sigan presentando más accidentes de motociclistas en avenidas y carreteras de Mazatlán, por lo que piden a los peatones también estar atentos al peligro latente.