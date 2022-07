Exhorta Gobernador a ‘El Químico’ iniciar procesos de reclamación a Azteca Lighting por incumplimiento de contrato

MAZATLÁN._ A iniciar procesos de reclamación contra Azteca Lighting por incumplimiento de contrato, llamó Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado, a Luis Guillermo Benítez Torrres, Alcalde de Mazatlán.

En la conferencia La Semanera, en Culiacán, el Mandatario sinaloense reconoció que entabló el pasado sábado una plática con el ‘Químico’ sobre el tema de las luminarias, el Edil mazatleco le comunicó al Gobernador que estaban revisando los contratos, dado que hay incumplimiento de los mismos.

“Sí hablamos de ese tema, tienen buena oreja ahí (le dice el Gobernador a reportero por saber que se habló de las luminarias)...sí hablamos de ese tema, el tema es que ellos están viendo que el proceso lo están revisando, ha valido que se ventile y van a darle un seguimiento porque además, ya hay incumplimientos en los primeros compromisos”, precisó.

“Eso lo van a revisar y eso puede llevarlos a hacer una revisión total, yo celebro que se revise eso, acuérdense que dije, el que incumple en lo menos, incumple en lo más, a nosotros nos lo incumplieron, y entonces lo que él me comenta es que están revisando porque ya hay incumplimientos de los primeros compromisos”, agregó.

Rocha Moya afirmó que debido a esos incumplimientos, la administración que preside Benítez Torres debe actuar legalmente contra Azteca Lighting, refiriéndose a un paquete de luminarias que debió instalarse en la Avenida Doctor Carlos Canseco desde hace nueve meses, pero no fue así.

El Alcalde de Mazatlán le ha comprado 2 mil 948 luminarias a 545 millones de pesos divididos en seis contratos, siendo el último de 400.8 millones de pesos, mismo que se firmó cuando ya había un incumplimiento de uno de ellos.

“Si esos incumplimientos se están dando ahorita, no van a arriesgar a que se les den los incumplimientos en total, es muy bueno que para eso, vayan y entrevisten al ‘Químico’, que les diga mejor qué es lo que tienen pensado, ellos probablemente a partir de ahora deban de iniciar algún proceso de reclamación”, llamó.

El Gobernador sostuvo que de la investigación que está haciendo la Auditoría Superior del Estado no hablaron, dado que es un proceso que el órgano autónomo está llevando por su cuenta, pero dijo que fue enfático en que no se debe permitir irregularidades en la función pública.

“De eso no (no hablaron) porque es intrascendente que lo hablen conmigo, porque es la auditoría la que está haciendo la investigación, no lo hablaron conmigo, lo otro me lo dieron a conocer como compañeros de Gobierno, y yo les digo que está bien, que no permitan ninguna irregularidad, está atento el Químico de eso” , precisó.

Rocha y yo somos amigos: Benítez Torres

Por su parte, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán sostuvo la mañana de este lunes en el puerto, que Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado, es su amigo, vienen del mismo movimiento y que su relación es muy buena.

Este domingo ambos asistieron a un restaurante en Mazatlán, ambos publicaron su visita a este tradicional lugar de Mazatlán, pero no publicaron una foto juntos, y eso que la diferencia en la que publicaron su visita fue de menos de una hora.

Benítez Torres argumentó que no coincidieron en el restaurante, y que por ello no hubo foto juntos, pero defendió que ya un día antes había charlado con él y que vienen cosas positivas para Mazatlán.

“Habíamos estado en el mismo restaurante, pues sí, pero a diferente hora, yo me entrevisté con él un día antes, allá en Culiacán, y atendimos cosas muy importantes para la ciudad, vienen cosas muy buenas para Mazatlán”, sostuvo.

De meses a la fecha, el Gobernador del Estado ha mencionado sus diferencias con la administración del Químico Benítez, sobre todo por el veto a Azteca Lighting, empresa que el Estado dijo demandará y que el Ayuntamiento le ha comprado más de 500 millones de pesos en luminarias vía adjudicación directa, a pesar de que la empresa no ha cumplido con las pautas de entrega.

Además el Mandatario sinaloense dijo que en el Hospital de la Comuna se adquirieron medicamentos de más, mismos que se echaron a perder, sin embargo, a pesar de estos comentarios, Benítez Torres defiende que la relación es buena, y que son amigos, que vienen del mismo movimiento.

“La relación siempre ha sido buena, nunca ha sido mala, somos compañeros, somos amigos, venimos del mismo movimiento”, aseveró.