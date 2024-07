La época de verano en los meses de junio y julio ya se ha hecho presente, y con ella llegan las ceremonias de graduación para las escuelas y colegios de la ciudad, festividades que también traen consigo accidentes de autos por el exceso de consumo de alcohol, una situación que conoce muy bien, Roberto Jaime Rodríguez, Jefe de Educación Vial de Mazatlán.

“En nuestra sociedad existen muchos eventos que la sociedad desarrolla para festejar, para convivir, y en estas fechas de verano se dan las graduaciones, qué por culminar sus estudios la gente hace ciertas celebraciones; lo malo es que acompañan esta celebración con el consumo de alcohol, el desvelo, y a veces prolongar el convivio hasta otro día por el mismo júbilo de haber culminado una etapa de tu vida, sin embargo, dentro de la conducción sabemos que el alcohol, el desvelo, la velocidad, no es una fórmula correcta, porque para manejar tienes que estar en tus cinco sentidos”, expresó.

Ante del riego que conlleva el exceso de consumo de alcohol durante las fiestas de estas fechas, Jaime Rodríguez exhortó a la población a manejar con cuidado a todas horas, además, hizo un llamado a los padres de familia a estar atento a los lugares que frecuentan sus hijos, el horario en que andan fuera y con quién hacen los viajes.

“Invitamos a la población a qué en estas fechas traten de designar a una persona que vaya a manejar su vehículo y que no haya consumido alcohol previamente , que sus papás estén al pendiente de con quién se transportan sus hijos, que sea su papá quién los va a llevar a una fiesta o a un convivio, ya qué si el que quedó de manejar lo está haciendo con ebriedad en ocasiones, pues correrían peligro tanto los que manejan como los que se transportan, así como las familias que usan la vía pública a esa hora”, dijo.

“A veces es bueno ir por ellos, recogerlos en el lugar donde están conviviendo o hacer que se trasladen en un transporte público, para que lo hagan de una manera más segura, y así no permitir que una persona ya sea de tu familia o de tus amistades, conduzca en un estado inconveniente, porque puede ser lamentable después”, añadió.

Sobre los lineamientos y consejos que da Educación Vial en estas fechas para evitar riesgos, señaló que es mejor prevenir cualquier situación a lamentarse después, ya que tomar las indicaciones adecuadas podrá minimizar riesgos que lleven incluso a la perdida de un ser querido después.

“Es muy lamentable ver a un amigo o un familiar que manejó en estado de copas y qué al otro día te avisen que se mató o que tuvo un accidente muy grave, o incluso que está detenido por haber manejado en un estado de inconveniente, así que lo más importante para la familia es, si ven que alguien está manejando en un estado inconveniente de ebriedad lo mejor es no dejarlo conducir”.

“Tampoco es bueno que un amigo, un compañero te diga: No pases por esta Avenida porque está el alcoholímetro, ya que ahí están generando que esa persona se ponga en peligro, y por evitar un filtro una multa esa persona pueda causar una accidente peor. Así que es importante que estemos en nuestros cinco sentidos y siempre con la responsabilidad del respeto a la regla y de no generar una situación lamentable en estas fechas”, explicó.

Roberto Jaime comentó sobre los programas que tienen las autoridades de Tránsito municipal para beneficiar a las personas y evitar accidentes; en tanto que recalcó el consejo de proteger a amigos y familiares en estados de ebriedad.

“Tránsito tiene ese tipo de programas que son los filtros de alcoholemia; ellos hacen algunos cambios de lugares para tratar de detectar a las personas, no obstante, no se trata de que caigas o no caigas sino de que no conduzcas en un estado inconveniente, y que los familiares cuiden a las personas, a los amigos de si ven que alguien se está pasando de copas, no lo dejen que conduzcan, ya que aunque se moleste o se enoje con los demás, es mejor eso que una situación lamentable más adelante”, dijo.

El Jefe de Educación Vial también tocó el tema de los accidentes que suceden tanto en la mañana como en la noche por los excesos, además de añadir que los motociclistas son los que más se ven afectados, ya que algunos manejan en estados pésimos o son víctimas de las fiestas y las desveladas.

“En estas fechas por el desvelo, por el júbilo, el alcohol, la gente convive más, hay accidentes donde hay mucho daño material y los accidentes incluso son destructivos por la situación en como la gente maneja. Durante el día los accidentes son choques cotidianos, invasión de carriles, etcétera”.

“De los motociclistas está una estadística muy negativa en que de cada 10 accidentes que suceden diarios, seis son de motociclistas; entonces, son accidentes que se están dando en la vida normal de la sociedad, sin embargo, en los accidentes nocturnos, es ahí donde hay accidentes que son más destructivos porque hay más lesionados y más muertos por las condiciones que se generan al andar trasnochados, desvelados o en un estado de inconveniente”, advirtió.