Exhorta Jumapam a cuidar y ser más responsables con el uso del agua

Luego de la advertencia lanzada por Conselva ante una sobreexplotación en el consumo de agua en Sinaloa, el gerente de Jumapam, Jorge González Naranjo, habló sobre la importancia de hacer un uso responsable del líquido desde sus hogares, incluso a través de pequeñas acciones que pueden sumar mucho.

El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán señaló que la mayoría de las personas están acostumbradas a un mal uso del agua y no se preocupan porque esta pueda hacer falta algún día, lo cual podría ser fatal para toda la población.

”Sí, la verdad que estamos tan acostumbrados al día a día a abrir la llave y a tener agua en nuestros hogares, a hacer nuestras actividades, que no le damos la importancia en algún sentido de lo que esto representa. Entonces, ¿cuándo lo empezamos a valorar? Cuando un día nos quedamos sin agua, sin duda nos cambia toda la actividad”, dijo González Naranjo.

”Está situación pasa en nuestros hogares y afecta de la misma manera a comercios e industrias. A cada uno nos afecta diferente la falta de agua y pues cada vez es menos el tiempo que nos queda para, como dicen, agarrar la onda en este sentido. Entonces no hay que esperar a que nos falte para empezar a cuidarla”.

Explicó que, detalles como el cerrar la llave mientras se lavan los dientes o mientras se rasuran la barba pueden ser un avance importante para que nunca haya falta de agua, o la misma “bancarrota hídrica” de la que habló Sandra Guido de Conselva el día jueves.

”Mucha gente cree que porque la paga tiene el derecho de hacer lo que sea con el agua; entonces por ahí encontramos gente que todavía en lugar de barrer, usa el agua para lavar banquetas, lava el carro a manguerazos, lava vitrales de la misma manera, porque es más fácil para ellos, representa un menor esfuerzo. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer todos en conjunto”.

”Poco a poco hay que ir cambiando la cultura; no es fácil, una cultura no se cambia de un día para otro, los hábitos, las costumbres son difíciles; sin embargo hay que entender que si no tenemos esa conciencia y no llevamos a la práctica esas actividades de cuidar el agua y hacer un buen uso de estos recursos, pues no va a faltar mucho para que esto nos falte”.

De igual modo, reiteró que actualmente se tienen condiciones para atender las zonas rurales y comunidades altas en caso de presentarse temporada de sequías, pues están preparados para enviar pipas de ser necesario.

Además, trabajan en proyectos para mejorar la distribución y vencer la geografía accidentada que presentan algunas zonas.