El Gobierno, la sociedad y la iniciativa privada deben trabajar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes, así como a favor de jornaleros agrícolas, exhortó Luis Gustavo Morales Pérez, subgerente administrativo y representante para asuntos jurídicos de la Productora Agrícola San José, ubicada en Guasave y El Fuerte.

”No existen espacios vacíos, todo de algo se llena, cada acción que se lleva a cabo en Villa San José tiene como objetivo principal lograr un estado de satisfacción y confort donde lo básico para la vida se tiene y se mantiene, y la dignidad humana se reconoce y se valora, esto es bienestar para nosotros en Conservas La Costeña”, dijo.

”Insisto, no existen espacios vacíos; Gobierno, sociedad e Iniciativa Privada, trabajemos para que ese espacio se llene de lo mejor posible, esto es Villa San José y trabaja desde 2006 y aquí en Sinaloa sí se puede trabajar por el bien de los niños, de los jóvenes y lo estamos haciendo, no todo está mal, estamos logrando hacer las cosas mejor cada día, pero tenemos que hacerlo juntos”, añadió.

En su participación en el panel: “Empresas responsables, contribuyendo a erradicar el trabajo infantil”, como parte del Encuentro Nacional Primera Infancia y Trabajo Infantil organizado por el Sistema Nacional DIF, reiteró que se busca el bienestar para las niñas, niños y adolescentes hijos de sus colaboradores, así como para sus propios trabajadores.

”Creo en lo personal que este objetivo sumamente ambicioso se puede lograr en una comunidad, incluso en lo personal cuando se tienen cubiertos estos cinco elementos básicos para generar bienestar: la salud, la educación, el esparcimiento, las reglas claras y la seguridad; si uno de estos elementos falta las cosas no funcionan, no hay armonía y entonces los menores en vez de estudiar buscas qué hacer y en el mejor de los casos es trabajar, los adultos que deben producir no tienen donde trabajar”, recalcó Morales Pérez.

Agregó que cuando no hay seguridad se vive en la desconfianza y cuando las reglas no se aplican y la impunidad impera la desesperanza y así la dignidad humana va en detrimento.

”El bienestar de otros debe también ser considerado el bienestar propio, el bienestar mío, si procuramos que una madre o padre tenga un espacio digno donde sus hijos puedan estar seguros y aprendiendo, si procuramos que el joven no pierda la continuidad de sus estudios por su condición de migrante, si procuramos que los padres tengan la posibilidad de atenderse médicamente y atender a un hijo enfermo, si procuramos un lugar ordenado, limpio, con reglas claras y con seguridad créanme que vamos a generar esas condiciones de vida que podemos llamar bienestar y procurando para todos los demás lo estoy procurando para mí también”.

Reiteró que estar atentos a las necesidades de los demás hace a las personas partícipes del bienestar.

En su exposición precisó que Agrícola San José cuenta con más de 3 mil hectáreas donde produce principalmente chile jalapeño y tomate, ubicadas en los municipios de El Fuerte y Guasave y forma parte de Conservas La Costeña cuya misión es llevar productos agrícolas de alta calidad a las plantas industriales ubicadas en el estado de México, San Luis Potosí y Sinaloa.

Recordó que la producción de hortalizas requiere de mucho personal y la mano de obra local no es suficiente, por ello contrata mano de obra del sur del país orincipalmente de Guerrero y Oaxaca.

”Productora Agrícola San José se puede resumir en 3 mil hectáreas de cultivo, sistemas de riego por goteo, eso es muy importante, mil trabajadores migrantes contratados, 700 trabajadores locales contratados, 30 mil toneladas de chile al año y más de 70 mil toneladas de tomate al año”, precisó el expositor.

”La Villa San José está ubicada en la zona norte del estado de Sinaloa, a 50 kilómetros al sur de Los Mochis y 27 kilómetros al norte de Guasave, construida en 9 hectáreas y se ha dotado de todos los servicios para vivir dignamente, la Villa San José se construye con la finalidad de tener un espacio digno el trabajar migrante, este espacio está pensado y diseñado para que los trabajadores vivan en un espacio de bienestar dando oportunidad de estudio y crecimiento para sus hijos aún en su condición de migrantes”.

Dio a conocer que cada hogar cuenta con servicios como sanitarios, cocina, entre otros, cada familia y persona soltera tiene la seguridad y la privacidad en cada uno de sus espacios, ahí no hay nada comunitario.

”Se construye en 2026 y empieza a operar en 2007, en ese entonces solo se contaba con 124 casas, la escuela (operaba) con Conafe, una pequeña guardería para 60 infantes y tenía capacidad para 422 personas”, informó.

”Actualmente cuenta con 466 casas, capacidad para mil 500 trabajadores, dos guarderías subrogadas por el IMSS, educación inicial preescolar, primaria y secundaria, dos plantas purificadoras, tortillería, clínica hospitalaria dental, ...comedores infantiles y ludotecas para los niños”.